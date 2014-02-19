Avrupalı vatandaş su hakkı istiyor



Anne - Marie Perret oldukça mutlu. Fransız sendika başkanı, Vatandaşlık Komitesi'nin üyeleri ile birlikte 1 milyon 680 bin 172 imza toplayarak Avrupa Vatandaş Girişimi'nin ilk talebini Brüksel'e iletmeyi başardı. Topladıkları elektronik imzaları ilgili AB Komiseri Maros Sefcovic'e gönderirken "Çok gururlu ve minnettarım" diyen Anne - Marie Perret, suyun temel insan haklarından biri olduğunu vurguladı.

Avrupa Vatandaş Girişimi'nin "Su Hakkı" adlı ilk icraatı ile bütün Avrupa Birliği ülkelerinde temiz su ve kanalizasyon olanaklarına sahip olmanın yasal güvence altında temel bir hak olarak kabul edilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin su hakkı konusunda dünya çapında girişimde bulunması, su tedarikinin Avrupa iç pazarında sıkı kurallara bağlanması ve suyun sadece belediyelerle kamu kuruluşları tarafından temin edilmesi gerektiği de girişimin talepleri arasında.

Eğer başarıya ulaşırlarsa bunun mükemmel bir sonuç olacağını söyleyen Vatandaşlık Girişimi Başkanı, konunun şimdi AB Komisyonu'na taşındığını ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin çoğundan destek almayı beklediklerini söyledi.

AB Komisyonu'nda aşılması gereken zorluklar bulunmasına rağmen girişimden memnuniyet duyduğunu belirten AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Vatandaşlık Girişimi'nin ilk inisiyatifini "Tabandan gelen demokrasi adına çok önemli bir gün. Avrupa Birliği tarihinde ilk kez bir vatandaş girişimi başarılı bir şekilde hayata geçiriliyor" sözleriyle karşıladı.

Avrupalı'ya daha fazla söz hakkı

Lizbon Antlaşması'nın öngördüğü Avrupa Vatandaş Girişimi, Avrupa’da hayata geçirilen önemli yeniliklerden biri. Ancak vatandaş olarak Avrupa Birliği’nde bir şeyleri değiştirebilmek için en az yedi Birlik üyesinden en az bir milyon imza toplamak gerekiyor. Yasa tasarısı hazırlama yetkisinin sadece AB Komisyonu'nda, yasal düzenleme ile ilgili karar yetkisinin de Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nde olduğunu unutmamak şartıyla. Su hakkı için başlatılan girişimde tüm koşullar başarıyla yerine getirildi.

Slovak AB yetkilisi, inisiyatifin insanların üzerindeki Avrupa yorgunluğunu atmasını sağladığını belirterek "Bu, vatandaş istiyorsa ve harekete geçiyorsa, Brüksel'deki süreçleri doğrudan etkileyebileceğini gösteriyor" diye konuştu.

Vatandaşın su hakkı talebine nasıl yanıt verileceği AB Komisyonu'nun tercihine bağlı. Bir yasa hazırlığı için harekete geçilmesi zorunluluğu bulunmuyor. Ama girişime mutlaka bir karşılık verilmesi gerektiğini belirten Sefcovic, bu yanıtı 20 Mart'ta yazılı olarak vereceklerini dile getirdi.

Vatandaş Girişimi aslında talepleri ile ilgili ilk siyasî başarıyı daha imza kampanyası sırasında elde etmişti. Avrupa Komisyonu, su tedarikinin özelleştirilmesi yönünde yaptığı öneriyi üye ülkelerden gelen tepkiler üzerine 2013 yazında geri çekmek zorunda kaldı.

"Süreç basitleştirilmeli"

Sendikalar tarafından da geniş destek gören Avrupa Birliği düzeyindeki ilk vatandaş girişimi, bu dayanışma sayesinde lojistik ve bürokratik engelleri aşabildi. Sendika üyelerinin katılımıyla farklı sistemlerin bulunduğu 28 Avrupa Birliği üyesinde kimlikleriyle birlikte bir milyonun üzerinde imza toplanması sağlandı. Kampanya sırasında yaşanan zorluklara dikkat çeken Alman Verdi sendikasından Erhard Ott, sürecin daha kolay işleyebilmesi için değişiklikler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ott, "Sorun, imza listelerine bir sürü verinin kaydedilmesinde. Ülkeden ülkeye farklılıklar var. Bunun sadeleştirilmesi gerekli. Örneğin bir kişi, Avrupa vatandaşı olarak başka bir ülkede yaşıyorsa ve ülkesinde bir ikametgahı yoksa imza veremiyor. Bunlar ortadan kaldırılması gereken bürokratik engeller. AB Komisyonu ve parlamento üyelerine de bunu ilettik" diye konuştu.

Avrupa vatandaşları Avrupa siyasetinde söz hakkına sahip olabilmek için başlangıcı yaptı. Aralarında kürtajın sınırlandırılması ve bütün Avrupa kentlerinde otomobillere saatte 30 kilometre hız sınırı getirilmesi konusunda da imza toplanıyor.