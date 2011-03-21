-AVRUPALI TURİSTLERİN ROTASI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ MUĞLA (A.A) - 21.03.2011 - Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan gelişmelerin ardından İngiliz, Fransız ve Alman turistlerin rotası Türkiye'ye döndü. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı İlhan Açıkgöz, yaptığı açıklamada, Tunus, Mısır ve Libya'da yaşanan gelişmelerin ardından Avrupalı turistlerin özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye'yi tercih ettiğini söyledi. Kuzey Afrika ülkelerindeki krizin özellikle Fransız, Alman ve İngiliz turistleri Türkiye, Yunanistan ve İspanya'daki tatil merkezlerine yönelttiğini ifade eden Açıkgöz, ''Bu sezon turist sayısında artış bekliyoruz. Bunun sebebi sadece yaşanan olaylar değil. Türkiye'deki tatil merkezleri şu anda Avrupalı turistlerin tercih sırasında ilk sırada yer alıyor'' dedi. Turist sayısında en az yüzde 15'lik bir artış beklediklerini vurgulayan Açıkgöz, ''Bu artışın yüzde 4-5'lik bölümü Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle olacak. Söz konusu bölgedeki kriz bu ülkelere gidecek turistleri özellikle Antalya, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'ye yöneltti'' diye konuştu. Bodrum Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da son dönemde Kuzey Afrika'da yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Bodrum'a olan turist talebinin arttığını söyledi. Turistlerin öncelikle güvenlik konusunu önemsediğini aktaran Kavala, ''Şu anda geçen yılın aynı dönemine göre rezervasyonlarda yaklaşık yüzde 15'lik bir artış var. Bunda bazı ülkelerle aramızda olan vize uygulamasının kalkmasının da payı var. Bu artışın Türkiye genelinde de yaşandığını söyleyebiliriz'' dedi. -MUĞLA KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ- Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ise turizmcilerin Tunus, Mısır ve Libya'da yaşanan gelişmeler doğrultusunda turist artışı beklentisi yaşadıklarını anlattı. Yaşanan bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın destinasyonların tanıtımı olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti: ''Muğla ve ilçelerinin tanıtımına yönelik çalışmaları hızlandırdık. Son olarak Moskova fuarına katıldık. Fuarda Türkiye stantlarına yoğun bir ilgi vardı. Muğla turizmi farklı doğal güzellikleri ve tarihi mekanları ile son yıllarda tercih edilen destinasyonlardan birisi haline geldi. Turizmciler, turist sayısında yaşanan artış sonrasında kaliteye daha fazla önem vermek zorunda. Turiste verilen hizmet kalitesinde bir düşüş yaşanırsa, turist sayısı artış gösterse bile turizm olumsuz etkilenir. Kuzey Afrika ülkelerinde özellikle Mısır'da yaşananların dünya turizmi üzerinde etkisi önümüzdeki günlerde daha belirgin olarak ortaya çıkacak. Mısır'ın önemli destinasyonlarında yaşanacak turist hareketliliği çok önemli.'' -TURİSTLER DALYAN'DA ÇAMUR BANYOSU YAPTI- Kaunos Antik Kenti, Kaya Mezarları ve caretta caretta kaplumbağalarıyla ünlü Dalyan da Avusturya ve Alman uyruklu ilk turist kafilesini ağırlıyor. Dalyan'a gelen Avusturya ve Alman uyruklu turist kafilesi, havanın soğuk ve yağmurlu olmasına aldırış etmeden çamur banyosu yaptı. Soğuk havada üşüyen turistlerden bir bölümü, 40 derece sıcaklıktaki havuzlara girerek ısınmaya çalıştı. Çamur banyosuna hayran kaldıklarını ifade eden Alman turistler, ''Muğla ve ilçelerini Alman turistler çok iyi tanıyor. Buna rağmen bölgenin tanıtımına daha fazla önem verilmeli. Özellikle bölgenin bu tür farklı doğal özellikleri tanıtımda ön plana çıkartılmalı. Dalyan'daki çamur banyolarının özellikleri yurt dışı fuarlarda da tanıtılmalı'' dediler.