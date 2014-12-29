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Yaşam

Avrupalı turistler İslam ülkelerinde tatile sıcak bakmıyor

Avrupalı turistlerin 2015 yaz tatilinde tercihlerinin İspanya, İtalya ve Yunanistan olacağı belirtildi

29 Aralık 2014 00:58

Fransız ‘Proturizm’ İşletme Danışmanı Didier Arino, Avrupalı turistlerin 2015 yaz tatili rezervasyonlarında İslam ülkelerine gitmekten uzak durduğuna dikkat çekti.

Didier Arino; “Magrip ülkelerinde yaşanan terör saldırıları ve en son Fransız dağcı Herve Gourdel’in Cezayir’de IŞİD terör grubu tarafından öldürülmesi Fransız turistleri İslam ülkeleri yerine daha çok Avrupa içinde seyahat etmeye yönlendiriyor” dedi.

DHA'nın haberine göre Didier Arino, önümüzdeki yaz sezonunda Fransızların yüzde 85′inin tatillerini kendi ülkesi Fransa içinde geçireceğini söyledi.

Arino, “Fransızlar en çok Akdeniz ve Atlas Okyanusu kıyılarında tatil yapmayı düşünüyor. Yurtdışında tatil yapacak olan Fransız turistlerin tercihlerinin başında ise İspanya, İtalya, Yunanistan geliyor” dedi.

 

Alman turistler tedirgin

 

Dünyada en çok seyahat eden ülkeler arasında zirveyi kimseye kaptırmayan Almanya’da da, 2015 yaz sezonunda İslam ülkelerine pek sıcak bakılmıyor. Almanya turizm sektörü her yıl yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor. En çok seyahat eden ülkelerin başında yer alan Almanya’da, 2015 sezonunun favori ülkelerinin başında İspanya, Yunanistan, İtalya yer alıyor.

 

İspanya turist rekoru kırdı

 

Ekonomik krizle mücadele eden İspanya, 2014 yılın ilk 11 ayı içinde 61,7 milyon turistle yeni turizm rekoru kırdı. Madrid Turizm Ofisi’nin verilerine göre, turist sayısında 2013 yılına nazaran yüzde 7,2 artış kaydedildi. En çok ziyaretçi gönderen ülkelerin başında, İngiltere 14,39 milyon turistle ilk sırada yer aldı. İkinci sırada Fransa 10 milyon, üçüncü sırada Almanya 9,96 milyon turistle sıralamayı takip eden ülkeler oldu.

Son iki yıldır 30 milyondan fazla turisti ağırlayan Türkiye’de, 2015 sezonunun nasıl geçeceği merakla bekleniyor. 

 

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