Avrupalı taksiciler grevde



Londra'nın ünlü siyah taksilerinden, Roma, Paris ve Berlin'in taksilerine kadar Avrupa'nın önde gelen metropollerinde bugün grev var.

Taksicilerin hedefinde akıllı telefonlar uygulaması üzerinden taksi hizmeti sunan Kaliforniya merkezli Uber firması bulunuyor. Ancak Uber, lisanslı sürücülerin karşılaştığı sıkı düzenlemelere maruz kalmadan hizmet veren bu tarz firmalardan sadece biri.

Fransa'dan Taxi G7'nin yöneticisi Serge Metz, “Uber, kesinlikle düzenlemelere riayet etmiyor ve tüm bunlara ek olarak önemli mali olanakları var” diyor.

Protestolar, Uber firmasının ticarete yeni atılan bir teknoloji firması için biçilen en büyük değerlerden birine yani 12 milyar euroluk bir değere sahip olduğunun açıklanmasının ardından geldi.

2009 yılında hizmete giren Uber uygulaması, araçlarla doğrudan iletişme geçilmesine olanak sağlıyor ve dünya genelinde bu tarzda hizmet sunan çok sayıda firma var.

Berlin ve Hamburg'da konvoylar oluşturulacak

Fransa'da yollarda 10 bin taksi ya da motosikletin bu hizmet kapsamında faaliyet gösterdiği kaydediliyor.

Geleneksel yollarla çalışan taksi sürücüleri ise sadece önceden rezervasyon yaptırmış olan yolcuları alabiliyor. Yolcu sokakta elini kaldırıp durmasını isterse duramıyorlar.

Lisanssız sürücüler, taksi sürücülerinin lisans için vermesi gereken 240 bin euroyu da ödemek zorunda değil.

Roma'da da greve gidecek olan taksiciler, yolculuk başına 10 euro alarak rakiplerinin fiyatlarına düşecek. Milano'da taksiciler tüm gün grevde olacak. Berlin ve Hamburg'da da konvoylar oluşturulması nedeniyle trafiğin engellenmesi bekleniyor.