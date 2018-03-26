Avrupalı siyasetçilerden Türkiye'ye Afrin tepkisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Birliği (AB) liderleri arasındaki toplantı öncesinde Avrupalı siyasetçilerden Türkiye'ye Afrin konusunda eleştiriler geldi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na dayanak olarak Birleşmiş Milletler sözleşmesinin (BM) 51. maddesini göstermesini "çok ama çok güçsüz" bulduğunu söyledi. Asselborn bu durumu AB'nin Türkiye'ye açık bir şekilde ifade etmesi gerektiğini belirtti.

BM sözleşmesinin 51. Maddesi, BM üyelerinden herhangi birinin silahlı saldırıya uğraması halinde, "BM Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek ilgili ülkeye meşru müdafaa hakkı tanımasını" öngörüyor.

"Ciddi çelişki"

Suriye'deki gelişmeleri takip eden gözlemevi ve sivil toplum kuruluşlarının Afrin operasyonu sırasında sivil ölümlerin olduğu yönündeki açıklamalarını ve Türkiye'nin bu iddiaları reddetmesini değerlendiren Asselborn, "Türkiye'nin öne sürdüğü argümanlar ile gerçekler arasında ciddi bir çelişki" olduğunu ifade etti.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı, Suriye'deki duruma bakan bir kişinin Türkiye'nin hedefinin Suriye sınırındaki Kürtleri "kovmak, silmek" ve yerine milyonlarca Suriyeli mülteciyi yerleştirmek olacağı sonucuna varabileceğini belirtti. Asselborn, bu nedenle Türkiye'den Suriye'deki planlarına açıklık getirmesinin istenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Afrin operasyonunu eleştiren bir diğer isim ise Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock oldu.

Yeşiller Partisi'nin AB'den "Türk ordusuna yapılan silah ihracatı ile her türlü ödemeyi" durdurmasını istediğini hatırlatan Baerbock, Türk askerlerinin Kürtleri Afrin'den sürgün etmek istediğini söyledi. Baerbock, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bölgeye Suriyeli mültecileri yerleştirmeyi planladığını ifade ederek, "Bu etnik temizlik dışında bir şey değildir" dedi.

"Türkiye yüksek bir bedel ödemeye hazır"

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise hafta sonunda Tagesspiegel gazetesine yazdığı yorumda Türkiye'nin Afrin operasyonu ile Batı'dan uzaklaşarak yüksek bir bedel ödemeye hazır olduğunu, ancak AB'nin buna izin vermemesi gerektiğini belirtti.

Gabriel, Türkiye'nin Afrin bölgesinde başlattığı operasyonun ABD'ye açık bir mesaj olduğunu da ifade etti.

Türkiye 20 Ocak'ta başlattığı Afrin operasyonunda, geçtiğimiz hafta kent merkezinde kontrolün sağlandığını açıklamıştı.

rtr,dpa/DÇÜ,ÖA

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