Avrupalı sağcılar Prag’da toplandı

Avrupa'nın önde gelen sağ popülist liderleri dayanışma için bugün Çekya’nın başkenti Prag’da bir araya geldi. Avrupa Parlamentosu’ndaki Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubuna üye olan partilerin liderlerinin yer aldığı kongreye Fransa’dan Ulusal Cephe Genel Başkanı Marie Le Pen ile Hollanda’dan Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders de katıldı.

Avrupa Birliği’ne karşı çıkan sağ popülist liderlerin kongresi “Bağımsız ulusların oluşturduğu bir Avrupa” sloganı ile düzenleniyor.

Toplantının ev sahipliğini ise sağ popülist Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) lideri Tomio Okamura üstleniyor. “İslam’a hayır, teröristlere hayır” gibi sloganlarla puan toplayan Okamura, Çekya'da ekim ayında yapılan seçimlerde oyların yüzde 10,6’sını alarak dördüncü güç olmuştu.

Almanya için Alternatif, Prag’a gitmedi

ENF grubuna üye partilerin liderleri ocak ayında Almanya’nın Koblenz kentinde düzenlenen toplantıda buluşmuştu. Toplantının ev sahipliğini sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yapmıştı. Ancak Prag’daki toplantıya AfD temsilcileri katılmıyor. ENF grubundaki tek Alman siyasetçi olan Marcus Pretzell, Almanya’da eylül ayında yapılan seçimlerin ardından AfD lideri Frauke Petry gibi partisinden istifa etmişti.

37 üyesi bulunan ENF, Avrupa Parlamentosu’ndaki en küçük grubu oluşturuyor. ENF’ye üye olan partiler arasında Le Pen’in lideri olduğu Ulusal Cephe, Wilders’in Özgürlükler Partisi ve İtalyan Kuzey Ligi bulunuyor.

Sağ popülistlerin buluşmasının, protesto gösterilerine de sahne olması bekleniyor. Prag’da sağ popülist siyasetçilerin katıldığı toplantının yapılacağı otelin önünde sol gruplar gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

dpa, JD/BW

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