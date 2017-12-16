T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Avrupalı sağcılar Prag’da toplandı

Aralarında Fransız Le Pen, Hollandalı Wilders gibi isimlerin bulunduğu sağ popülist liderler Prag’da bir araya geldi

16 Aralık 2017 21:45

Avrupa'nın önde gelen sağ popülist liderleri dayanışma için bugün Çekya’nın başkenti Prag’da bir araya geldi. Avrupa Parlamentosu’ndaki Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubuna üye olan partilerin liderlerinin yer aldığı kongreye Fransa’dan Ulusal Cephe Genel Başkanı Marie Le Pen ile Hollanda’dan Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders de katıldı.

Avrupa Birliği’ne karşı çıkan sağ popülist liderlerin kongresi “Bağımsız ulusların oluşturduğu bir Avrupa” sloganı ile düzenleniyor.

Toplantının ev sahipliğini ise sağ popülist Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) lideri Tomio Okamura üstleniyor. “İslam’a hayır, teröristlere hayır” gibi sloganlarla puan toplayan Okamura, Çekya'da ekim ayında yapılan seçimlerde oyların yüzde 10,6’sını alarak dördüncü güç olmuştu.

Almanya için Alternatif, Prag’a gitmedi

ENF grubuna üye partilerin liderleri ocak ayında Almanya’nın Koblenz kentinde düzenlenen toplantıda buluşmuştu. Toplantının ev sahipliğini sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yapmıştı. Ancak Prag’daki toplantıya AfD temsilcileri katılmıyor. ENF grubundaki tek Alman siyasetçi olan Marcus Pretzell, Almanya’da eylül ayında yapılan seçimlerin ardından AfD lideri Frauke Petry gibi partisinden istifa etmişti.

37 üyesi bulunan ENF, Avrupa Parlamentosu’ndaki en küçük grubu oluşturuyor. ENF’ye üye olan partiler arasında Le Pen’in lideri olduğu Ulusal Cephe, Wilders’in Özgürlükler Partisi ve İtalyan Kuzey Ligi bulunuyor.

Sağ popülistlerin buluşmasının, protesto gösterilerine de sahne olması bekleniyor. Prag’da sağ popülist siyasetçilerin katıldığı toplantının yapılacağı otelin önünde sol gruplar gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

dpa, JD/BW
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Aralarında Fransız Pen Hollandalı WildersPragParlamentosuUluslar AvrupasıFransaUlusal Cephe Genel Başkanı Marie PenHollandaPartisiGeert WildersBirliğiAvrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24