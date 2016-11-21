Avrupalı parlamenterler, Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti

Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev başkanlığındaki 5 farklı ülkenin milletvekillerinin arasında bulunduğu heyet Cumhuriyet gazetesine destek ziyaretinde bulundu.

Avrupalı parlamenterler Selahattin Demirtaş ile görüştürülmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'örgüt üyesi olmamakla birlikle FETÖ/PDY ve PKK'ya yayınlarıyla destek verdiği' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan, 10 yöneticisi ve yazarı tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesinin Şişli'deki binasına gelen Avrupalı milletvekili heyeti, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetenin imtiyaz sahibi Orhan Erinç ile bir süre görüştü.

5 ülkeden 12 politikacı

PES Başkanı Sergei Stanishev, parlamenterler Avusturyalı Hannes Weninger, Almanya'dan Ame Lietz, İtalya'dan Giacomo Filibeck, Lorenza Tieri, Pia Locatelli, Marietta Tidei, Brando Benfei, İsviçre'den Marie Granlund, Jens Orbach, Johan Buser ve Fransa'dan Marie Rose Koro'dan oluşan heyet, gazetede bir saati aşkın süre kaldı. Heyet Başkanı Stanishev, Cumhuriyet gazetesine yönelik başlatılan soruşturmadan dolayı endişe duyduklarını kaydetti.

Orhan Erinç ise gazetenin yönetici ve yazarları hakkında açılan soruşturmanın hukuki boyutu hakkında heyete bilgi verdi. Cumhuriyet gazetesinin bağımsız, muhalif bir çizgide yayın yaptığını belirten Erinç, "Türkiye'de muhalif başka yayın organları da var. Ancak bunlar, bir partinin bülteni gibidirler. Cumhuriyet gazetesi ise bağımsız bağlantısız yayın yapan tek muhalif gazetedir. Bu nedenle muhalefeti daha fazla biliniyor ve etkilidir. Doğrudan bir şey yapmayınca hukuki yollarla susturmaya çalışıyorlar" dedi.

"Kimler FETÖ'cü, kimler PKK'lı bilmiyoruz"

Bazı eski çalışanlarının açıklamalarının soruşturma başlatılmasına zemin teşkil ettiğini savunan Erinç, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın "Cumhuriyet'te FETÖ'cülükten Kürtçülüğe kadar her şey serbest. CHP Milletvekili olarak yazı yazmak yasak" twitini örnek göstererek, "Bu iktidarın da sıklıkla kullandığı bir argüman. Burada kimler FETÖ'cü, kimler PKK'lı biz bilmiyoruz. Kendisi de açıklayamıyor" diye konuştu. Avrupalı milletvekili heyeti, görüşmenin ardından gazete binasından ayrıldı.