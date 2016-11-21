Avrupalı parlamenterler Selahattin Demirtaş ile görüştürülmedi

Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gelen, aralarında Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev ve 5 farklı ülkenin milletvekillerinin de bulunduğu heyet izinleri olmadığı gerekçesiyle cezaevine alınmadı.

DHA'nın haberine göre, Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev, parlamenterler Avusturyalı Hannes Weninger Almanya'dan Ame Lietz İtalya'dan Giacomo Filibeck, Lorenza Tieri, Pia Locatelli, Marietta Tidei, Brando Benfei, İsviçre'den Marie Granlund, Jens Orbach, Johan Buser, Fransa'dan Marie Rose Koro'da oluşan heyet, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, parti temsilcileriyle birlikte Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine konulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek için cezaevine geldi.

Cezaevi yolu üzerinde jandarma ekiplerince durdurulan parlamenterler heyetinin Adalet Bakanlığı'ndan izinleri olmadığı gerekçesiyle girişlerine izin verilmedi.



Cezaevine yakın bir alanda durdurulan heyetten HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ve İstanbul milletvekili Garo Paylan jandarma görevlileriyle görüştü.

Jandarma görevlisi gelen heyete, cezaevi önünde basın açıklaması yapılmasının Edirne Valiliği tarafından yasaklandığını, ziyaret için ise Adalet Bakanlığı'ndan izin gerektiğini söyledi. HDP'li Hişyar Özsoy da 'Mevzuata aykırı olsun, Türkiye'de çok şey mevzuata aykırı zaten. Valilikten izin almadık, siz bize söylediniz, tamam" diye cevap verdi.



Daha sonra cezaevi önüne gelen Avrupa PES Başkanı Sergei Stanishev, diğer Avrupalı parlamenteri de arkasında alarak Türkiye'deki HDP'li milletvekilinin tutuklanmalarını endişe ile izlediklerini söyledi.

Tutuklamalar kabul edilemez

HDP'nin eş genel başkanlarının ve milletvekillerinin tutuklanmalarını kabul edilemez olarak değerlendiren PES Başkanı Sergei Stanishev, bundan endişe duyduklarını söyledi. HDP'in meşru bir siyasi parti olduğunu belirten Stanishev şöyle konuştu:



"Geçen yıldan bu yana PES olarak 3 defa ziyaret ettik. Her ziyaretimizde Türkiye ile daha yüksek işbirliği için buraya gelmek istiyoruz. Ancak her defasında buraya geldiğimizde maalesef Türkiye'deki demokratik hakların sürekli olarak kötüleşmesi vesilesiyle biz Türkiye'ye geliyoruz. Son derece derin kaygılarımı dile getirmek istiyorum. Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasından 2 gün önce kendisiyle Diyarbakır'da zaten görüşmüştük. Daha önce geldiğimiz zaman bir çok belediye başkanı gözaltına alınmıştı yada tutuklanmıştı.

Ondan sonrada HDP'nin vekillerine ve eş genel başkanlarına yönelik tutuklamalar gerçekleşti. Biz bunu kabul edilemez buluyoruz. HDP demokratik ve meşru bir siyasi partidir. Bu olup bitenlerin HDP'nin yok edilmesinin bir parçası olarak görüyoruz. Tabi bugün yanı zamanda CHP'nin temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geleceğiz.

Baskı altındaki medya ile görüşeceğiz. Buradaki gözlemleri, demokratik toplum üzerindeki baskıları gittikleri yerlerde Avrupa'da bütün ortamda anlatıp, tartışacağız. Sadece siyasi partiler boyutuyla değil, aynı zamanda Dışişleri bakanlarıyla hükümet temsilcileriyle, Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlik yüksel temsilcisiyle gözlemlerimizi paylaşacağız."



HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy da, Avrupalı heyetin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile cezaevinde görüşme taleplerini olduğunu, ancak Adalet Bakanlığı'nın henüz buna cevap vermediğini belirtti. HDP'ye yönelik soruşturma ve tutuklamaları 'hükümetin çılgınlığı' olarak niteleyen Özsoy şunları söyledi:



"Dışarıdan gelen çok heyet var ancak Adalet Bakanlığı'ndan pozitif bir cevap alabilmiş değiliz. Bu katı tutumu sürdürüyorlar. Hem eş genel başkanlarımız hem de milletvekillerimiz üzerine çok katı bir izolasyon projesi var. Dışarıyla olan ilişkilerini minimum seviyeye indirmişler. İlginç durumda mümkün mertebe bölgeden uzaklaştırıp, Türkiye'nin en uzak köşesine sayın eş genel başkanımızı getirmişler. Yani hukuki anlamda avukatlarıyla olan ilişkilerinde bir takım problemler var. Kendisini mümkün mertebe izole edip, toplumdan, siyasetten yalıtmaya çalışıyorlar. Bunu kınıyoruz. Umarım hükümet bir an önce bu çılgınlıktan vazgeçer ve Anayasa'ya aykırı bir şekilde cezaevinde tutulan Demirtaş'ı diğer vekilleri serbest bırakır"





Ahmet Türk'ün gözaltına alınması





Edirne'ye gelirken, daha önce görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün gözaltına alındığını öğrendiklerini anlatan Özsoy, "Biz buraya gelirken Kürt siyasinin en bilinen simalarından Ahmet Türk'ün de gözaltına alındığın öğrenmiş olduk. Maalesef hükümet bu çılgınlık halini devam ettiriyor. Biz HDP olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Yabancı gazeteciler de takip etti





Avrupalı heyetle birlikte aynı ülkelerden çok sayıda gazeteci de cezaevi önündeki gelişmeleri takip ederek, haber ajanslarının yanı sıra aralarında Alman televizyonunun da yer aldığı yabancı gazeteciler parlamenterle röportajlar yaparak Selahattin Demirtaş'ın tutuklu kaldığı cezaevini görüntüledi. Yaklaşık 1 saat cezaevin önünde duran yerli ve yabancı heyetler HDP'li Demirtaş ile görüşemeden kentten ayrıldı.