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Yaşam

Avrupalı Ölüdeniz'e hayran

Muğla `nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz beldesi ve bölgede düzenlenen yamaç paraşütü, Hollanda `nın en çok satan De Telegrap Gazetesi`nin pazar ekinde manşetten verildi.

03 Ağustos 2008 03:00

Muğla `nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz beldesi ve bölgede düzenlenen yamaç paraşütü, Hollanda `nın en çok satan De Telegrap Gazetesi`nin pazar ekinde manşetten verildi. Ölüdeniz `in tanıtımında büyük rol oynayacak haberde, yamaç paraşütü, canyoning ve jeep safariyle ilgili geniş bilgiler verildi. Hollandalı gazetecilerin Ölüdeniz `e gelmesini sağlayan ve bölge hakkında bilgi vererek alternatif sporları tanıtan yamaç paraşütü firması Sahibi Murat Tüzer, `Gazetede böyle bir haberin çıkmasını görmek insanı mutlu ediyor. İnternetten insanlara ulaşarak, kendilerini Ölüdeniz `e davet ediyoruz. Geldiklerinde bölgeyi ve yapılan faaliyetleri tanıtıyoruz. Daha önce de bu tip çalışmalarımız oldu. Almanya `nın Apa Guide adlı Türkiye tanıtım kitabında Top 50 Activite içinde yamaç paraşütü ile ilk 10'a girdik" dedi.

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