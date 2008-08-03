Avrupalı Ölüdeniz'e hayran

Muğla `nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz beldesi ve bölgede düzenlenen yamaç paraşütü, Hollanda `nın en çok satan De Telegrap Gazetesi`nin pazar ekinde manşetten verildi. Ölüdeniz `in tanıtımında büyük rol oynayacak haberde, yamaç paraşütü, canyoning ve jeep safariyle ilgili geniş bilgiler verildi. Hollandalı gazetecilerin Ölüdeniz `e gelmesini sağlayan ve bölge hakkında bilgi vererek alternatif sporları tanıtan yamaç paraşütü firması Sahibi Murat Tüzer, `Gazetede böyle bir haberin çıkmasını görmek insanı mutlu ediyor. İnternetten insanlara ulaşarak, kendilerini Ölüdeniz `e davet ediyoruz. Geldiklerinde bölgeyi ve yapılan faaliyetleri tanıtıyoruz. Daha önce de bu tip çalışmalarımız oldu. Almanya `nın Apa Guide adlı Türkiye tanıtım kitabında Top 50 Activite içinde yamaç paraşütü ile ilk 10'a girdik" dedi.