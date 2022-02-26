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Dünya

Avrupalı Merkez Bankası Başkanı: Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarma kararı birkaç gün içinde alınacak

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarında, uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılma hamlesi gündemde

26 Şubat 2022 14:42

Avrupa bölgesi içindeki bir Merkez Bankası Başkanı, Rusya'yı küresel SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararının birkaç gün içinde gerçekleştirileceğini söyledi. 

İsmini vermek istemeyen başkan; Reuters'a yaptığı açıklamada, SWIFT yaptırımına ilişkin olarak, "Yeterli mi, hayır. Gerekli mi, kesinlikle. Yaptırımlar sadece her iki taraf için de bedeli olacaksa anlamlıdır ve bunun bir bedeli olacaktır" dedi. 

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