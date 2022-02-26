Avrupalı Merkez Bankası Başkanı: Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarma kararı birkaç gün içinde alınacak

Avrupa bölgesi içindeki bir Merkez Bankası Başkanı, Rusya'yı küresel SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararının birkaç gün içinde gerçekleştirileceğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen başkan; Reuters'a yaptığı açıklamada, SWIFT yaptırımına ilişkin olarak, "Yeterli mi, hayır. Gerekli mi, kesinlikle. Yaptırımlar sadece her iki taraf için de bedeli olacaksa anlamlıdır ve bunun bir bedeli olacaktır" dedi.

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