Avrupalı liderlerden Schulz'a Merkel'le koalisyon ısrarı

Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Avrupalı liderlerin kendisini partisi SPD'nin yeniden Hristiyan Birlik partileriyle (CDU/CSU) "büyük koalisyon" kurması konusunda teşvik ettiğini söyledi.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a konuşan Schulz, ilgili mesajları Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'tan aldığını kaydetti.

Liderlerle yaptığı telefon görüşmeleri ve aralarındaki SMS trafiğine değinen Schulz, görüşmelerinde Alman Sosyal Demokratların hükümette yer almasının Avrupa Birliği reformlarına muhtemel katkısının gündeme geldiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Avrupa Birliği'nde reformların uygulanmasından yana ancak Macron bu reformları hayata geçirebilmek için Almanya'nın desteğine ihtiyaç duyuyor.

"Doğru kararı vereceğine eminim"

Macron ve diğer Avrupalı müttefikleriyle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağını belirten Schulz, "sosyal demokrat değerleri korumayı ne Fransa ne de Almanya'nın kendi başlarına başarabileceğini" söyledi.

Yunan lider Tsipras'ın kendisine yazdığı mesajı da basına aktaran Schulz, Tsipras'ın kendisine "Gerçek bir sol ve ilerici pozisyonun kendi kimliğini mümkün olduğunca temiz tutmaya dayanmadığını unutma" dediğini söyledi. Schulz ayrıca, Tsipras'ın kendisine "gerçek değişim ve reformlar için mücadele edilmesi gerektiğini" söylediğini ve "doğru kararı vereceğine emin olduğunu" dile getirdiğini kaydetti.

"Tek yol büyük koalisyon"

Pazartesi günü Rheinische Post gazetesine konuşan AB'nin Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri ve CDU üyesi Günther Oettinger, Hristiyan ve Sosyal Demokratların koalisyon görüşmelerine başlamasının "Almanya'ya güveni geri getireceğini" söyledi.

AB Komisyonu ve AB üyesi üyelerin Almanya'da "en hızlı biçimde istikrarlı ve etkin bir hükümetin" kurulmasını istediğini belirten Oettinger, bunun için artık tek alternatifin büyük koalisyon olduğunu kaydetti. Ülkeyi geçtiğimiz dört yılda bu üç partinin birlikte yönettiğini hatırlatan Oettinger, "birlikte Avrupa yanlısı bir siyaset icra eden bu partilerin müzakerelere başlamasının Avrupa'da güven ve istikrar yaratacağını" söyledi.

Gençlik kolları karşı, yeniden parti içi oylama yapılabilir

SPD, son dört yıldır Hristiyan Birlik partileriyle büyük koalisyon içerisinde bulunuyordu. Hristiyan Birlik partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi arasında yaklaşık bir ay boyunca yürütülen "Jamaika koalisyonu" ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, büyük koalisyon ihtimali kısa süre önce yeniden gündeme gelmişti.

24 Eylül'de ilk genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Schulz, partisinin muhalefette yer alacağını söylemiş, ardından da Hristiyan Demokratlarla koalisyona gidilmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.

SPD'nin gençlik kolları Jusos'un (Genç Sosyalistler) lideri Kevin Kühnert, geçen hafta büyük koalisyona mutlak suretle karşı olduklarını ve parti tabanının bunu desteklemediğini açıklamıştı.

SPD, büyük koalisyon görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde nihai kararın mutlak suretle parti içi oylamayla alınacağını söyledi. SPD dört yıl önce de Hristiyan Demokratlarla koaliyona gidip gitmeme konusunu parti içerisinde oylamaya sunmuş ve parti üyelerinin oyların yüzde 76'sıyla büyük koalisyona onay çıkmıştı.

DW/dpa/BÜ/BÖ

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