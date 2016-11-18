T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Avrupalı liderler Obama ile buluşuyor

Avrupa’nın ekonomisi en gelişkin ülkelerinin liderleri bugün Berlin’de Başkan Obama ile son kez buluşuyor. Görüşmelerde Rusya ile ilişkiler, Suriye ve iklim değişimi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

18 Kasım 2016 16:05

ABD'nin görevi sona erecek Başkanı Barack Obama, yeni Başkan'ın göreve gelmesi öncesinde bugün Avrupalı liderleri ABD'deki gelişmeler üzerine ilk elden bilgilendirecek ve görüş alışverişinde bulunacak. Başkan Obama Avrupa’daki veda turunda Donald Trump’ın başkanlığa seçilmesinden sonra Avrupalılarda hissedilir bir biçimde ortaya çıkan endişeleri gidermeye çalışıyor ve bu fırsattan yararlanarak Trump’a uyarıcı bazı mesajlar da yolluyor.

Başkan Obama Berlin’de Başbakan Angela Merkel’in ev sahipliğinde AB’nin ekonomisi en güçlü ülkelerinin liderleri ile biraraya gelecek. İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile İtalya ve İspanya’nın başbakanları Matteo Renzi ve Mariano Rajoy da buluşmada hazır bulunacaklar.

Berlin’deki görüşmelerin odak noktasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkiler, Suriye’deki durum ve aşırı İslamcı terör ile ortak mücadele bulunuyor, ayrıca İngiltere’nin AB’den ayrılma kararından sonra gelecekte ABD-İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Obama'dan NATO uyarısı

Başkan Obama Berlin’de Perşembe günü yaptığı temaslarda da Batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ancak Ukrayna anlaşmazlığında gözle görülür bazı ilerlemelerin sağlanmasından sonra gevşetilmesi gerektiğini söylemişti. Başbakan Merkel ile ortak basın açıklamasında Obama, “Minsk Anlaşması gerçekten hayata geçirilene kadar yaptırımları devam ettirmemiz önemlidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Obama Trump’ın uluslararası normları ve küçük ülkelerin çıkarlarını görmezden gelerek Rusya ile ikili anlaşmalara girmemesi tavsiyesinde de bulundu. Rusya'nın ortak değerlerden ve uluslararası normlardan uzaklaşması durumunda bu ülkeye kararlılıkla tepki verilmesi gerektiğini belirten Başkan Obama, kendisinden sonra göreve gelecek Trump'ın da bu siyasi rotayı izlemesini ümit ettiğini söyledi. Obama, Trump'ın NATO ve AB'den uzaklaşma retoriği ile arasına mesafe koyarak, bu iki oluşumun önemine dikkat çekti ve "Güçlü bir Atlantik Ötesi ittifaktan yoksun kalırsak, çocuklarımıza daha kötü bir dünya bırakmış oluruz” dedi.

Başkan Obama Berlin'de 6 Avrupalı lider ile buluşmasının ardından Peru'nun başkanti Lima'ya giderek, küresel gayri safi hasılanın yüzde 57'sinden sorumlu olan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısına katılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/dw/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AvrupaBerlin Başkan ObamaRusyaSuriyeBaşkanı Barack ObamaBaşkanAvrupalıABDObama Avrupa&rsquo;dakiDonald Trump&rsquo;ınAvrupalılardaTrump&rsquo;aObama Berlin&rsquo;de Başbakan Angela Merkel&rsquo;inAB&rsquo;ninBaşbakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24