Avrupalı liderler Obama ile buluşuyor

ABD'nin görevi sona erecek Başkanı Barack Obama, yeni Başkan'ın göreve gelmesi öncesinde bugün Avrupalı liderleri ABD'deki gelişmeler üzerine ilk elden bilgilendirecek ve görüş alışverişinde bulunacak. Başkan Obama Avrupa’daki veda turunda Donald Trump’ın başkanlığa seçilmesinden sonra Avrupalılarda hissedilir bir biçimde ortaya çıkan endişeleri gidermeye çalışıyor ve bu fırsattan yararlanarak Trump’a uyarıcı bazı mesajlar da yolluyor.

Başkan Obama Berlin’de Başbakan Angela Merkel’in ev sahipliğinde AB’nin ekonomisi en güçlü ülkelerinin liderleri ile biraraya gelecek. İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile İtalya ve İspanya’nın başbakanları Matteo Renzi ve Mariano Rajoy da buluşmada hazır bulunacaklar.

Berlin’deki görüşmelerin odak noktasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkiler, Suriye’deki durum ve aşırı İslamcı terör ile ortak mücadele bulunuyor, ayrıca İngiltere’nin AB’den ayrılma kararından sonra gelecekte ABD-İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Obama'dan NATO uyarısı

Başkan Obama Berlin’de Perşembe günü yaptığı temaslarda da Batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ancak Ukrayna anlaşmazlığında gözle görülür bazı ilerlemelerin sağlanmasından sonra gevşetilmesi gerektiğini söylemişti. Başbakan Merkel ile ortak basın açıklamasında Obama, “Minsk Anlaşması gerçekten hayata geçirilene kadar yaptırımları devam ettirmemiz önemlidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Obama Trump’ın uluslararası normları ve küçük ülkelerin çıkarlarını görmezden gelerek Rusya ile ikili anlaşmalara girmemesi tavsiyesinde de bulundu. Rusya'nın ortak değerlerden ve uluslararası normlardan uzaklaşması durumunda bu ülkeye kararlılıkla tepki verilmesi gerektiğini belirten Başkan Obama, kendisinden sonra göreve gelecek Trump'ın da bu siyasi rotayı izlemesini ümit ettiğini söyledi. Obama, Trump'ın NATO ve AB'den uzaklaşma retoriği ile arasına mesafe koyarak, bu iki oluşumun önemine dikkat çekti ve "Güçlü bir Atlantik Ötesi ittifaktan yoksun kalırsak, çocuklarımıza daha kötü bir dünya bırakmış oluruz” dedi.

Başkan Obama Berlin'de 6 Avrupalı lider ile buluşmasının ardından Peru'nun başkanti Lima'ya giderek, küresel gayri safi hasılanın yüzde 57'sinden sorumlu olan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısına katılacak.

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