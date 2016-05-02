Avrupa Konseyi heyeti Öcalan'ı 3 yıl sonra İmralı'da ziyaret etti

Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi'nden (CPT) bir heyet 28-29 Nisan günleri İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. CPT'nin üç kişilik heyetinin Abdullah Öcalann'ın İmralı'daki tutukluluk koşullarını incelemek üzere adaya gittiği öğrenildi. Heyette CPT Başkanı Mykola Gnatovsky de yer aldı. Ziyarette, Öcalan'ın avukat ve yakınlarıyla görüştürülmesi ve diğer mahkumlarla ortak etkinlikler konusunun ön plana çıktığı bildirildi.

Heyet, Öcalan'la görüşmesinin ardından Ankara'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve adalet ve dışişleri bakanlıkları yetkilileriyle temaslarda bulundu.

Abdullah Öcalan'ı 1999 yılından bu yana İmralı'da bugüne kadar en az 10 kez ziyaret eden CPT, adaya son ziyaretini Ocak 2013'te gerçekleştirmişti. CPT, bu ziyarete ilişkin olarak 2014 yılında yayımladığı raporda, Öcalan'ın "kötü muamele görmediğini, fiziki tutukluluk koşullarının iyi olduğunu" not etmiş, ancak "yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmesi, disiplin cezalarının makul derecede verilmesi ve açıkhava faliyetlerine katılabilmesi gerektiğini" belirtmişti.

Avrupa'da PKK'ya yakın kuruluşlar, Öcalan'ın son bir yıldır avukat ve yakınlarıyla görüştürülmüyor olmasını gerekçe gösterip, İmralı'ya heyet göndermesi için son zamanlarda CPT'ye baskı yapmaktaydı. PKK taraftarları geçtiğimiz haftalarda CPT'nin Strasbourg'daki merkezi önünde gösteriler düzenlemiş ve CPT sekreteryasından yetkililerle görüşmüştü.

Türkiye'nin de üye olduğu Avrupa Konseyi'nin cezaevleri ve tutukluluk koşulları konusundaki referans organı olan CPT tarafından geçtiğimiz yıllarda yayımlanan İmralı raporları sonrasında Abdullah Öcalan'ın hücresi değiştirilmiş, yanına mahkumlar konmuştu.

CPT, Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etme yetkisine sahip tek uluslararası organ olma özelliğine sahip. CPT bu ziyaretleri, Avrupa İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Sözleşmesi kapsamında tüm Avrupa devletlerindeki cezaevi ve polis merkezlerine düzenleme hakkına sahip.

CPT'nin son ziyariyle ilgili raporunu önümüzdeki aylarda yayımlaması bekleniyor.