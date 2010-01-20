Avrupalı erkeklerin kökeni Anadoluymuş

T24- İngiltere'de Leicester Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir gen araştırması, Avrupalı erkeklerin büyük bir bölümünün Anadolu'dan geldiğini ortaya çıkardı.

Erkeklerin Y kromozomları üzerinde gerçekleştirilen araştırma, bugünkü Avrupalı erkeklerin, 10 bin yıl önce Anadolu ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya gelen ilk çiftçilerin torunları olduğunu gösterdi.

The Independent gazetesinin haberine göre, Leicester Üniversitesi bilimadamları, yaklaşık 110 milyon Avrupalı erkekte bulunan R1b1b2 haplogrubu adı verilen Y kromozomu silsilesinin tekrarlama miktarını inceledi.

Erkek cinsiyetini belirleyen Y kromozomu babalardan oğullara geçiyor. Erkekler bir X ve bir Y kromozomu taşırken, kadınlarda iki X kromozomu bulunuyor.

Araştırmacılar bu çerçevede, İrlanda’dan Türkiye’ye kadar erkeklerden toplanan DNA veritabanlarını inceleyerek, kıtanın farklı bölgelerinde silsilenin ne kadar sıklıkla tekrarladığını araştırdı. Araştırma sonucunda, silsilenin Anadolu ve Ortadoğu’da oldukça az olduğu, kuzeybatı Avrupa’da ise çok yaygın olduğu ve İrlanda’da yüzde yüze kadar ulaştığı ortaya çıktı. Bilimadamlarına göre bu da, silsilenin Anadolu ile Ortadoğu’daki Verimli Ay denilen bölgeye dayandığını gösterdi.

İngiliz araştırmacılar, buradan yola çıkarak erkek genlerinin Avrupa’ya Anadolu’lu çifçiler aracılığıyl taşındığı sonucuna vardı.

The Independent, çiftçilik tekniklerinin Avrupa’da avcılık ve toplayıcılıkla geçinen topluluklara, Anadolu ve Mezopotamya’dan geçtiği yolundaki tarih tezlerini doğruladığını yazdı.

Leicester’deki araştırmayı gerçekleştiren bilimadamlarından Patricia Balaresque, çıkan sonuçlara göre, Avrupa’daki Y kromozomlarının yüzde 80’inin Anadolu’lu çiftçilerden geldiğini söyledi. Balaresque, anneden çocuğüa geçen mitokondrial DNA’lar üzerinde yapılan arıştırmanın, kadın genlerinin ise ağırlıkla avcı-toplayıcı topluluklardan geldiğini gösterdiğini bildirdi.

İngiliz araştırmacı, buradan yola çıkarak, çiftçi erkeklerin, avcı-toplayıcı erkeklere baskın gelerek onların yerini aldıkları sonucuna varıldığını bildirdi.