T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avrupalı diplomat: Türkiye'nin AB ilerleme raporunu 'Sultan' erteletti

Financial Times: Erdoğan’ın otoriter yaklaşımları göçmen krizi patlak verinceye kadar AB için önemli bir kaygıydı

18 Ekim 2015 10:48

İngiliz Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye için hazırladığı ifade özgürlüğüne dair sert eleştiriler içeren olumsuz ilerleme raporunu, mülteci krizi konusunda destek alabilmek için 1 Kasım’da düzenlenecek genel seçimlerin sonrasına erteleyeceğini yazdı. Haberde gazeteye konuşan bir AB büyükelçisinin “Rapor Sultan’ın buyruğuyla ertelendi. Hiç sağlıklı bir durum değil” yorumu aktarıldı.

Gazete, raporun ertelenmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lehine göründüğünü belirterek, “Erdoğan’ın otoriter yaklaşımları göçmen krizi patlak verinceye kadar AB için önemli bir kaygıydı” ifadelerine yer verdi.

Haberde, göçmen krizinin çözüme ulaşması için Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyan AB’nin, ‘Suriyeli sığınmacıların ülkede barındırılması için 3 milyar Euro mali destek, üyelik müzakerelerine hız verilmesi ve Türk vatandaşlarına vize uygulamasının kaldırılması için çalışmalar yapılması’ konularında taviz vermeye hazır olduğu belirtildi. Öte yandan haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye’ye yapacağı ziyarette Ankara yerine İstanbul’u tercih ettiği aktarıldı. Söz konusu tercihin en büyük neden olarak Merkel’in, 1100 odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde Erdoğan’la birlikte poz vermek istememesinden kaynaklandığı belirtildi.

ETİKETLER

tayyip erdoğanfinancial timesavrupa birliğiilerleme raporuertelemesultanhaber

İlgili Haberler

AP, Türkiye İlerleme Raporu Haziran'a ertelendi

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye İlerleme Raporu'nun bugün yapılması beklenen nihai oylaması 7 Haziran seçimleri sonrasına ertelendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24