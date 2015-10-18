Avrupalı diplomat: Türkiye'nin AB ilerleme raporunu 'Sultan' erteletti

İngiliz Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye için hazırladığı ifade özgürlüğüne dair sert eleştiriler içeren olumsuz ilerleme raporunu, mülteci krizi konusunda destek alabilmek için 1 Kasım’da düzenlenecek genel seçimlerin sonrasına erteleyeceğini yazdı. Haberde gazeteye konuşan bir AB büyükelçisinin “Rapor Sultan’ın buyruğuyla ertelendi. Hiç sağlıklı bir durum değil” yorumu aktarıldı.

Gazete, raporun ertelenmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lehine göründüğünü belirterek, “Erdoğan’ın otoriter yaklaşımları göçmen krizi patlak verinceye kadar AB için önemli bir kaygıydı” ifadelerine yer verdi.

Haberde, göçmen krizinin çözüme ulaşması için Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyan AB’nin, ‘Suriyeli sığınmacıların ülkede barındırılması için 3 milyar Euro mali destek, üyelik müzakerelerine hız verilmesi ve Türk vatandaşlarına vize uygulamasının kaldırılması için çalışmalar yapılması’ konularında taviz vermeye hazır olduğu belirtildi. Öte yandan haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye’ye yapacağı ziyarette Ankara yerine İstanbul’u tercih ettiği aktarıldı. Söz konusu tercihin en büyük neden olarak Merkel’in, 1100 odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde Erdoğan’la birlikte poz vermek istememesinden kaynaklandığı belirtildi.