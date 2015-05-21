AP, Türkiye İlerleme Raporu Haziran'a ertelendi

Hollandalı Sosyal Demokrat Kati Piri tarafından kaleme alınan Türkiye İlerleme Raporu'nun oylamasının Haziran ayına ertelenmesine karar verildi.

AP'de yapılan oylamada söz alan Kati Piri, raporla ilgili birçok değişiklik teklifi verildiğini hatırlattı, raporun oylamasının Haziran ayına ertelenmesinin yararlı olacağını kaydetti. Yaklaşık 3 dakika süren görüşmeler sonrası yapılan oylama ile 2014 Türkiye ilerleme raporunun oylamasının Haziran ayına ertelenmesi kabul edildi.

Siyasi grupların rapor konusunda anlaşamadıkları, Hristiyan Demokratlar yeni fasılların açılması çağrısının rapordan çıkarılmasını talep ederken; Türkiye'nin üyeliğine destek veren Yeşiller gibi grupların ise konunun AB üyesi ülkelerin iç siyasetine malzeme haline dönüşmesine engel olmak istedikleri belirtiliyor.