Avrupa'lı çocuklar Musti'yi seçti

UNICEF Almanya komitesi, Pakistan’daki mülteci çocuklar için başlattığı yardım kampanyasının Avrupa’daki sözcüsü olarak Mustafa Sandal’ı seçti.



Pakistanlı çocuklar ve çeşitli Avrupa ülkelerinde toplam 50 bin kişi arasında yapılan ankette ‘Avrupa’nın en sevilen Türk sanatçısı’ seçilen Sandal, bayramda yayınlanacak UNICEF broşüründe tüm dünyaya barış mesajı verip, Pakistanlı çocuklara yardım eli uzatılmasını isteyecek.



UNICEF Almanya Genel Müdürü Regine Stachelhaus’un yazdığı mektubun da yer alacağı broşürde Avrupalı çocuklar tarafından barış sözcüsü seçilen Mustafa Sandal, tüm dünyadaki yardıma muhtaç çocukların sesi olacak. Şu sıralar ‘Demo’ adlı şarkısının klip çekimine hazırlanan sanatçı, UNICEF’deki çalışmasını tamamladıktan sonra muhabbet konserlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde sahne alarak oradaki çocuklarla buluşacak.



Sandal, “Türk çocuklarının sevgisine alışkındım ama bu araştırma sayesinde Avrupalı çocukların da gönlüne girebildiğimizi görünce çok sevindim. Tüm dünya çocuklarının mutlu bir yaşam sürmeleri en büyük dileğim. UNICEF’in teklifini hiç düşünmeden kabul ettim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu turnesinde de bizim çocuklarımızla bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.





