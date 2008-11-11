Avrupalı çevreci örgütler İzmir'de buluştu

Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı (ÇEVKOR), Avrupa Birliği Ulusal Ajans gençlik projeleri çerçevesinde altı ülkeden gelen çevreci sivil toplum kuruluşu temsilcilerini İzmir'de ağırladı.



"Gelecek için uygun bir atmosfer oluşturma" temalı proje kapsamında bir araya gelen çevreciler, çevre eğitimi konusunda görüş alışverişi yaptı ve ortaklık yolları üzerinde durdu. Başkanlığını ÇEVKOR Dergiler Editörü Muavviz Ayvaz'ın yaptığı proje çerçevesinde İzmir'e gelen çevreciler, Türkiye'deki ve katılımcı ülkelerdeki çalışmaları anlattı. Ortak toplantılarda Karadeniz'in canlı çeşitliliği, ekolojinin iş hayatındaki önemi, enerjide geri dönüşüm, internette çevre faktörlerinin iletişimi ve gençlerden başlanarak çevre bilincinin oluşturulması gibi konular ele alındı.



Çek Cumhuriyeti'nden UNESCO Gençlik Kulüpleri Birliği Federasyonu adına İzmir'e gelen Zdenek Ogrodnik, AB'ye girmeden önce 1989'da Green Circule adlı bir dernek olarak kurulduklarını söyledi. Ogrodnik, Türkiye'nin insanıyla ve çevresiyle bir bütünlük oluşturduğunu belirterek, "Buradaki insanlar cana yakın ve çevreci." dedi. Portekiz'den Deoilnda Correia ise ülkelerinde gençlik eğitimleri yaptıklarını, Türkiye'den çok şey götüreceklerini kaydetti. Polonya'dan Genç Çevreciler Birliği adına katılan Katarzyna Dulko ve Karolina Pajdak da İstanbul'a göre İzmir'i daha yaşanabilir bir şehir olarak gördüklerini vurguladı.



Avrupalı çevreciler Bornova Özel Şifa Hastanesi tarafından da ağırlandı. Şifa Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ateş, İngilizce bir sunum yaparak çevre ve sağlık konusundaki çalışmalarını anlattı. Kültürler arası gecede ise katılımcılar, kendi kültür ve yiyeceklerini tanıttı. Katılımcılar ayrıca ÇEVKOR Dostluk Ormanı'na zeytin fidanı dikti. Proje kapsamında İzmir'de Kemalpaşa ilçesine bağlı Boncuk köyü, Efes, Meryem Ana, Selçuk, Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Özel Yamanlar Koleji ve Kemeraltı Çarşısı'yla İstanbul'un tarihî ve turistik yerleri gezildi.



Proje sonunda katılımcılara, ÇEVKOR Genel Merkezi'nde AB gençlik programları sertifikaları verildi. Katılımcılar, en iyi şekilde ağırlandıklarını ve tekrar geleceklerini ifade etti





