Avrupalı aşırı sağcıların AfD sevinci



Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimlerinde yüzde 20,8 oyla Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Birlik Partisi'ni (CDU) geride bırakarak eyalet meclisinde 18 sandalye kazanan AfD'ye Avrupalı sağ popülistlerden destek mesajları geliyor.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, Twitter'dan yayınladığı destek mesajında, “Dünün imkânsızı bugün gerçek oldu. AfD'nin vatanseverleri Bayan Merkel'in partisini süpürdü. Tebrikler” yazdı.

Avusturya'dan sağ popülist Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz-Christian Strache da AfD'nin seçim sonucundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Strache, Facebook üzerinden, “Tebrikler ve 9'uncu Alman eyalet meclisine hoşgeldiniz. Üstelik de ikinci parti olarak! Doğru yol” mesajını paylaştı.

Hollanda'da kısa süre önce 2017 parlamento seçimleri için “İslamlaşmadan arınma” başlıklı seçim vaatlerini açıklayan Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders de AfD'yi kutladı. Wilders, kısa mesajında “Tebrikler AfD” diye yazdı.

Geçici resmi sonuçlara göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde SPD oyların yüzde 30,6'sını alarak seçimden zaferle çıktı. AfD ise oyların yüzde 20,8'ini alarak ikinci parti oldu. Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU oyların yüzde 19'unu, Sol Parti ise yüzde 13,2'sini alırken, yüzde 4,8 oy alan Yeşiller Partisi ve yüzde 3 oy alan aşırı sağcı NPD ise meclis dışı kaldı. AfD'nin sandıktan ikinci parti olarak çıkması, Hristiyan Birlik partileri içinde Merkel'in mülteci politikalarını bir kez daha tartışmaya açtı. Hristiyan Sosyal Birlik ve Merkel'in kendi partisi Hristiyan Demokrat Birlik içinde Merkel'in mülteci politikasını eleştiren sesler yükseldi.