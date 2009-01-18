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Bilim / Teknoloji

Avrupa’dan Microsoft aleyhine yasal işlem

Avrupa Komisyonu, Microsoft aleyhinde, AB'nin tekel kurallarını ihlal ettiği için yasal işlem başlattığını açıkladı.

18 Ocak 2009 02:00

Avrupa Komisyonu, Amerikan yazılım devi Microsoft aleyhinde, Avrupa Birliği’nin tekel kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlattığını açıkladı.

AB Komisyonu, Microsoft’u web tarayıcısı Internet Explorer’ı sadece kendi işletim sistemi olan Windows’la uyumla hale getirerek rekabet ortamına zarar vermekle suçluyor. Komisyon, Amerikan yazılım şirketine savunma için iki ay süre verdi. Microsoft, Avrupa Birliği’nin tekelleşme karşıtı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce toplam 2 milyar doları aşkın tazminat cezasına çarptırılmıştı.

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