Avrupa'dan döndüğü köyünde muhtar adayı oldu

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çayeli ilçesi Buzlupınar köyünde doğan ve küçük yaşta ailesi ile gittiği Hollanda\'ya yerleşen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hatice Çarkçı (45), eşi ve 3 çocuğu ile döndüğü köyünde muhtar adayı oldu.

Çayeli ilçesi Buzlupınar köyünde doğan ve küçük yaşta ailesi ile gittiği Hollanda\'ya yerleşen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hatice Çarkçı, bu ülkede özel şirketlerde çalıştı. Flemenkçe yanı sıra İngilizce ve Almanca’yı ana dili gibi konuşan Çarkçı, 7 yıl önce eşi ve 3 çocuğu ile döndüğü köyünde yaşamaya başladı. Hatice Çarkçı, yaklaşan yerel seçimlerde Buzlupınar köyünde muhtar adayı oldu. Köyde kapı kapı dolaşan, çay ocağı ve kahvehaneleri ziyaret eden kadın muhtar adayı, ‘Boş laflar bitti, şimdi iş zamanı’ sloganı ile destek istiyor.

‘AKLIM HEP KÖYÜMDEYDİ’

Köyünü çok sevdiğini anlatan Hatice Çarkçı, \"Çocuklum ve gençliğinin Hollanda’da geçti. Hollanda kültürüyle büyüdüm. Oranın dili ana dilim sayılır. Türkçeyi de burada öğrendim. Türkçe konuşurken zorlandığım zamanlar oluyor ama buraya yerleştikten sonra bol bol gazete okuyorum. Ben köyümü çok seviyorum. Aklım hep köyümdeydi. Burayı çok seviyorum. Hollanda’da da olduğum dönemde de sık sık memleketim Rize’ye ve köyüme geliyordum. Türkiye’ye döndüğümde Hollanda ile bağımı koparmak istemedim. İstanbul’da Hollanda firmalarında çalıştım ve sürekli Hollanda dilini konuştum. Ama aklım hep köyümdeydi. Hedefim köyüme yerleşmekti ve köye yerleştik\" dedi.

‘EN BÜYÜK SORUNUMUZ YOL’

Köy yaşamına ilk zamanlar alışmakta zorlandığına anlatan Çarkçı, \"Hollanda yaşantısı ardından İstanbul derken köyde yaşamaya başladığımızda sıkıntılarla yüz yüze geldik. Oralardaki imkanlar elbette köyümüzde yok ama bunu da aşacak güçte olduğumuzu düşündük. İmkanları köyümüze getirmek için köylülerden imza toplayıp yetkililerle görüşmeye çalıştık. En büyük sorunumuz yol. Yolda çok büyük sıkıntılar yaşadığımız için imzalar toplamaya başladık ama bir çözüm bulamadık. Köyümüze üst yönetimlerden destek gelmedi. Ben de karar verdim muhtar olup köyümüzdeki sorunları güzel hizmetlere çevirmek istedim. Bunun için adayım\" diye konuştu.

‘BİZ ADAY OLSUN İSTEDİK’

Buzlupınar köyünde oturan Hayrettin Rençber, muhtar adayı Hatice Çarkçı’yı evladından ayırt etmediğini belirterek, \"Kızımızı çok seviyoruz. Becerikli çalışkan bir kadın. Kendisi istemedi, biz söyledik aday olmasını. Bize güvendi aday oldu, biz de sonuna kadar onu destekleyeceğiz\" dedi.

Figen Çarkçı da \"Kadın muhtar adayı olarak Hatice ablamızı destekliyoruz. Köyün kadınları olarak bizi temsil edecek. Burada hepimizin sesi olacak. Sorunlarımız var. En büyük sorunumuz yol sorunu. Onu yapması için destek vereceğiz. İnşallah daha güzel bir köyümüz olacak. Kadınlara özel alanlar yapacak\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI