Avrupa'dan bir "Ermeni soykırımı" kararı daha



AP tarafından bugün Strasbourg'da oy çoğunluğuyla kabul edilen "Dünyada İnsan Haklarının Durumu ve AB'nin Bu Konudaki Politikası" başlıklı raporun karar metninde, AB devletlerinden "Ermeni soykırımı”nı hukuksal planda tanımaları istendi.

Kararda, AB devletleri ve AB kurumlarına "Ermeni soykırımının tanınmasına katkı sağlamaları" çağrısı da yer aldı.

Avrupa Parlamentosu'nun sayıca en önemli grubu olan Hrıstiyan Demokratların Avrupa genelindeki çatı örgütlenmesi olan Avrupa Halk Partisi de (EPP) geçtiğimiz günlerde benzer bir karar almış ve 24 Nisan'ın AB kurumları tarafından "Ermeni soykırımını anma günü" olarak ilan edilmesini istemişti.

EPP’nin kararında, Türkiye’den, “İkinci Dünya Savaşı sonrası Federal Alman Cumhuriyeti’ni örnek alarak tarihle yüzleşmesi ve Ermeni soykırımı gerçeğini kabullenmesi” istenmişti. EPP, Türk hükümetinden, geçtiğimiz yüzyılda Anadolu’da imha edilmiş veya harabe haline gelmiş Ermeni kültürel mirasının envanterini çıkarması ve “tarihi Batı Ermenistan”da bulunan kilise, okul, kale, mezar gibi eserleri restore edip, kullanılabilir kültürel ve dini kurumlar haline getirmesini talep etmiş, bu mekanların Ermenilere iadesini istemişti. İade kapsamında Ermeni halkına Anadolu’ya dönme hakkı sağlanması da talep edilmişti.

Parlamento'daki aşırı sağcılar da geçtiğimiz günlerde sundukları bir karar teklifinde tüm AB üyesi devletlere "Ermeni soykırımını tanıma" çağrısında bulunmuştu. Aşırtı sağcıların karar teklifine imza atanlar arasında Fransız milliyetçi lider Marine Le Pen de var.

Avrupa Parlamentosu, "Ermeni soykırımını" Türkiye'nin AET'ye (AB) resmen üyelik başvurusunda bulunduğu 1987 yılında tanımış ve o yıl kabul ettiği kararda AET'nin "Ermeni ve Yahudi soykırımlarını anmak" için özel bir gün ilan etmesi önerisinde bulunmuştu.