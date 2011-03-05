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Avrupa'daki Türk gazeteciler de gözaltıları kınadı

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), gazetecilerin Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını kınadı.

05 Mart 2011 02:00


T24- Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), gazetecilerin Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını kınadı.

Birliğin yaptığı açıklamada "Türkiye'de cezaevlerinde 60 gazeteci yatıyor. Yargılanan gazeteci sayısı iki bini, hakkında soruşturma yürütülen gazeteci sayısı dört bini aştı. Gün geçtikçe bu sayılar azalacağı yerde artıyor. Gazeteci örgütleri, hükümetin  basın özgürlüğüne yönelik tehditlere seyirci kaldığı endişesi taşıyorlar" ifadesi yer aldı.


AtGB'nin yaptığı basın açıklaması şöyle:


Türkiye'de basın özgürlüğüne bir darbe daha


Türkiye'de muhalif – araştırmacı gazetecilere yönelik baskıları kınıyoruz.

Başta G-9 Gazeteciler Platformu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere, bu baskılara karşı çıkan, meslek örgütlerinin tüm açıklamalarına katılıyor, destek veriyoruz.

Türkiye'de cezaevlerinde 60 gazeteci yatıyor. Yargılanan gazeteci sayısı iki bini, hakkında soruşturma yürütülen gazeteci sayısı dört bini aştı. Gün geçtikçe bu sayılar azalacağı yerde artıyor.

Türkiye'deki gazeteci örgütleri, muhalif gazetecilerin, kaynağı bilinmeyen, soruşturulup, ortaya çıkarılmayan ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldığını, buu tehditlerin kaynaklarının ortaya çıkarılmadığına dikkat çekiyor. Hükümetin gazetecilere ve basın özgürlüğüne yönelik tehditlere seyirci kaldığı endişesi taşıyorlar.

Türkiye'deki bu durumdan kaygı duyuyoruz.

 

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