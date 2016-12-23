Avrupa'daki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes!

THY Euroleague'in 14. haftasında Galatasaray Odeabank'a konuk olan Anadolu Efes, son çeyrekteki etkili oyunuyla sahadan 76-86'lık zaferle ayrıldı.

İkinci yarıda savunmasını sıklaştıran ve Galatasaray Odeabank'a 20 dakikada 32 sayı şansı tanıyan Anadolu Efes, sarı kırmızılıların iç sahadaki 4 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.



Anadolu Efes'te yeni transfer Brandon Paul 19 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Derrick Brown 14 sayı ve 6 ribaundluk performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray Odeabank'ta Blake Schilb'in 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olmadı.



Anadolu Efes bu zaferin ardından galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Son 5 maçında 4. kez yenilen Galatasaray Odeabank ise 10. mağlubiyetini aldı.