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Spor

Avrupa'daki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes!

THY Euroleague'de bu hafta oynanan ikinci İstanbul Derbisi Anadolu Efes'in 76-86'lık üstünlüğü ile sona erdi

23 Aralık 2016 01:13

THY Euroleague'in 14. haftasında Galatasaray Odeabank'a konuk olan Anadolu Efes, son çeyrekteki etkili oyunuyla sahadan 76-86'lık zaferle ayrıldı.

İkinci yarıda savunmasını sıklaştıran ve Galatasaray Odeabank'a 20 dakikada 32 sayı şansı tanıyan Anadolu Efes, sarı kırmızılıların iç sahadaki 4 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Anadolu Efes'te yeni transfer Brandon Paul 19 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Derrick Brown 14 sayı ve 6 ribaundluk performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray Odeabank'ta Blake Schilb'in 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olmadı.

Anadolu Efes bu zaferin ardından galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Son 5 maçında 4. kez yenilen Galatasaray Odeabank ise 10. mağlubiyetini aldı.

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