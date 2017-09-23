Avrupa'daki rakipler galip

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: 2 - 1

Hoffenheim - Schalke 04: 2 - 0

Werder Bremen - Freiburg: 0 - 0

İSTANBUL,(DHA)

Almanya BundesLiga\'da Türk takımlarının rakipleri haftayı galibiyetle kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda salı günü Beşiktaş\'ın konuğu olacak RB Leipzig sahasında Eintracht Frankfurt\'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28\'inci dakikada Jean-Kevin Augustin ve 67\'nci dakikada Timo Werner kaydetti. Frankfurt\'un karşılaşmadaki tek golünü ise 77\'nci dakikada Ante Rebic attı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'nda Başakşehir\'in rakibi olan Hoffenheim, sahasında Schalke 04\'ü 2-0\'la geçti. Mavi-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13\'üncü dakikada Dennis Geiger ve 90\'ıncı dakikada Lukas Rupp kaydetti.

ÇAĞLAR GALİBİYET GÖREMEDİ

Almanya\'da Çağlar Söyüncü\'nün formasını giydiği Freiburg, 6\'ıncı haftada da galibiyetle tanışamadı. Çağlar\'ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Freiburg, deplasmanda Werder Bremen ile 0-0 berabere kaldı.

