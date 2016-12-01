Avrupa'daki iki ülke sınır değişikliği konusunda anlaştı

İki komşu ülke; Belçika ve Hollanda, aralarındaki sınırın tekrar çizilmesi konusunda anlaştı. Sorun, sınırdaki Maas nehrinin yatağının değiştirilmesiyle ortaya çıkmıştı. Ancak işin ilginç olan yanı, değişilecek toprak parçalarının eşit büyüklükte olmaması.

16 hektarlık 2 arazi verecek olan Belçika, karşılığında Hollanda'dan 3 hektarlık arazi alacak. Anlaşma, iki ülke sınırında yer alan Mmas nehiri yatağının, insan eliyle değiştirilmesinin ardından geldi.

Belçika'nın 1830'da Hollanda'dan bağımsızlığını kazanmasından sonra, iki ülke arasındaki sınır bu nehri boyunca çizildi. Ancak 1961'de nehir yatağı, ulaşımın daha kolay sağlanması için düzleştirildi.