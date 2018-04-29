Avrupa'da zafer dönercilerin: Yasak şimdilik rafa kalktı

Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen ve "döner yasağı" olarak kamuoyuna yansıyan oylamadan, Avrupa Birliği çapında dönercileri sevindirecek sonuç çıktı.

Birlik genelindeki 200 bin dönerciyi ilgilendiren yasa tasarısı, gerekli 376 oyun üç altında kaldı ve olası bir döner yasağı şimdilik rafa kaldı.

Peki Avrupa Birliği döneri yasaklama noktasına nasıl geldi?

Teknik olarak fosfat katkı maddesinin dönerde kullanılması hâlihazırda yasak, ancak donmuş etlerde fosfat sıklıkla kullanılıyor ve AB genelinde bu kural sıkı uygulanmıyor.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, fosfatı denetlemek amacıyla, kullanımını serbest bırakacak bir düzenleme için harekete geçti.

Ancak Parlamento'daki Sosyalistler ve Yeşiller, Komisyon'un bu hamlesini engellemek için bir karşı tasarı hazırladı ve oylama noktasına bu şekilde gelindi.

Kalp sağlığı riski oluşturduğu gerekçesiyle yasaklanması istenen fosfat maddesi, döner etinin tadını ve suyunu korumasına yardımcı oluyor.

Gıda ürünlerinin paketlerinde E sembolüyle gösterilen bu tür katkı maddeleri sosis ve diğer işlenmiş etlerde de sıklıkla kullanılıyor.

Parlamento'daki en büyük grup olan Avrupa Halklar Partisi, fosfatın sağlık açısından bir risk oluşturmadığını, yasağın 200 bin işe mal olabileceği görüşünü savundu.

AB Gıda Güvenliği Kurumu, 2018 yıl içinde açıklanacak bir raporla, katkı maddesi fosfatı yeniden değerlendirmeye alacağını duyurdu.