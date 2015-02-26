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Sağlık

Avrupa'da yüzlerce kişiyi hastanelik eden grip salgını Türkiye'ye dayandı

Bakanlığın çağrısıyla ‘Bilim Kurulu’ grip gündemiyle bugün toplanıyor

26 Şubat 2015 11:23

Avrupa ve Asya grip salgınıyla boğuşuyor. Hastalık en çok Fransa’yı ve Almanya’yı vurdu. İsviçre Sağlık Bakanlığı (OFSP), binlerce kişinin gribe yakalandığını ve 741 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı. Bakanlık, açıklamasında grip aşısı yapılmasının faydalı olacağını belirtti. Türkiye'nin de kapısına dayanan grip salgını Sağlık Bakanlığı'nı da alarma geçirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, grip salgınının 3 hafta içinde daha da geniş bir alana yayılacağı uyarısında bulundu. Yetkililer özellikle çocuk, yaşlı ve kalp hastalarının virüsten korunması gerektiğini vurguladı.

İsviçre sağlık bakanlığı (OFSP) tarafından yapılan açıklamada, ülkede binlerce kişinin grip hastalığına yakalandığı ve bu yüzden okul ile işlerine gidemedikleri belirtildi.

Açıklamada, salgının en çok İsviçre'nin Tessin ve Grison kantonlarında  görüldüğü ve 404 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu bildirildi.

Bern, Fribourg ve Jura kantonlarıyla birlikte ise toplam 741 kişinin hastanelerde yatarak tedavi gördüğü belirtildi.

Hastalığın en çok 14 ile 65 yaş aralığında görüldü bildirilen açıklamada hastalığa yakalananların doktora giderek tedavi görmeleri istendi. Açıklamada ayrıca grip aşısı olmanın faydalı olacağı belirtildi.

 

Türkiye'nin de kapısına dayandı

 

Avrupa ve Asya’da 4 milyondan fazla insanı etkileyen, ölümlere yol açan gripsalgını Türkiye’nin de kapısına dayandı. Salgın üzerine Sağlık Bakanlığı alarma geçti. Bakanlığın çağrısıyla ‘Bilim Kurulu’ grip gündemiyle bugün toplanıyor.

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