Avrupa'da yılın gölü Selçuk İnan’dan

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın, Türkiye'nin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde son dakikada İzlanda kalesine attığı gol, yılın golü seçildi. Bu gol ile İnan, Lionel Messi, Alessandro Florenzi gibi dünyaca ünlü futbolcuları geride bıraktı.

İHA'nın haberine göre; UEFA’nın resmi Twitter hesabı olan "ChampionsLeague" bu yıl milli takım veya kulüp düzeyinde, UEFA organizasyonlarında atılan en güzel golün hangisi olduğunu sorduğu bir anket yayınladı.

Anketteki adaylar arasında Selçuk İnan'ın, EURO 2016 Elemeleri A Grubu'nun son haftasındaki Türkiye-İzlanda maçının 89. dakikasında serbest vuruştan kaydettiği gol de bulundu.

Ankette iki Türk futbolcu

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan'ın golü yüzde 69 ile birinci olurken, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin Bayern Münih’e attığı gol ise yüzde 19 ile ikinci oldu. Romalı Alessandro Florenzi'nin golü ise yüzde 9 ile üçüncü oldu. Türk Asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın EURO 2016 Elemeleri D Grubu'nda İskoçya'ya attığı gol ise yüzde 3 ile 4. sırada yer aldı.

Selçuk İnan kaydettiği bu golle A Milli Takım'ın, en iyi 3. kontenjanından EURO 2016'ya direkt olarak katılmasını sağlamıştı. Öte yandan, oylamada 159 bin 106 futbolsever oy kullandı.