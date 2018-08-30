'Avrupa'da Yılın Futbolcusu' Luka Modric

2017-2018 sezonu "UEFA Avrupa’da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Real Madrid’in Hırvat futbolcusu Luka Modric kazandı.

Monaco’da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Real Madrid’den Luka Modric, Juventus’tan Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Muhammed Salah'ın aday gösterildiği ödül sahibini buldu.

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda final oynayan Modric, bu sezon 8. kez verilen ödülü ilk defa kazanma başarısı gösterdi. Ödülü daha önce Juventus'tan Cristiano Ronaldo (3), Barcelona’dan Arjantinli Lionel Messi (2) ile İspanyol Andres Iniesta ve Bayern Münih’ten Fransız Franck Ribery kazanmıştı.

Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunun en iyi kalecisi Real Madrid'den Keylor Navas, en iyi defansı Real Madrid’den Sergio Ramos, en iyi orta sahası Real Madrid'den Luka Modric ve en iyi forveti Juventus'tan Cristiano Ronaldo olarak açıklandı.