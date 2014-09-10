Avrupa'da yaşayan PKK liderleri geri dönüyor

Çözüm süreci kapsamında Avrupa’da yaşayan Mahmut Kılınç ve Necdet Buldan’ın mahkemenin “tutuklanmama güvencesi” vermesiyle Türkiye’ye dönmesinin ardından aralarında Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal’ın da bulunduğu 21 kişinin daha geleceği iddia edildi.

“Sürgündeki Kürt Parlamentosu” ve “Kürdistan Ulusal Kongresi”nin oluşumunda yer aldıkları gerekçesiyle gıyaben yargılananlar, çözüm süreci kapsamında atılan somut adımlar sayesinde ülkelerine dönüyor.

Bu kapsamda Necdet Buldan ve Mahmut Kılınç verilen sürenin bitimine birkaç gün kala Türkiye'ye dönerken, aralarında Zübeyir Aydar, Remzi Kartal gibi isimlerin bulunduğu 21 kişi için 4 ay içinde Türkiye'ye gelmeleri halinde tutuklanmayacaklarına ilişkin mahkeme tarafından güvence verildi.

Boşaltılmış köyüm var

Çetiner Çetin’in Yeni Şafak’taki haberine göre, 20 yıllık aranın ardından Türkiye'ye dönen Necdet Buldan ve Mahmut Kılınç dün davaya bakan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

Mahkeme başkanının kimlik kontrolü sırasında “Herhangi bir mal varlığınız var mı” sorusuna Buldan, “Sınırda boşaltmış bir köyüm var. Köy boşaltmış olduğu için değerini bilmiyorum” karşılığını verdi.

Buldan ifadesinde Türkiye'yi bölmek gibi bir amaçları olmadığını belirterek, “Kürt sorunun çözümü konusunda bizim bir dönem yaptıklarımız bugün Türkiye'nin en üst makamları tarafından yapılmaktadır” dedi.

Türklere de asimilasyon yapıldı

Duruşmada Mahmut Kılınç ile üye Hakim Nihat Varol arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Kılınç'ın “Kürtlere yönelik asimilasyon politikaları uygulandığını” ileri sürmesi üzerine Hakim Varol, “Siz Türkiye'de Kürtler dışındakilere de asimilasyon politikaları uygulandığını biliyor musunuz” sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Kılınç, “Türk halkına yönelik kültürel asimilasyon yapıldığını düşünüyorum. Tarih ile ilişkisi kesintiye uğratıldı” dedi. Hakim Varol da, “Türklerin de dili yasaklandı. Türkçe'nin değiştirildiğini biliyorsunuz değil mi” dedi.

Türkiye çok değişmiş

Kararın ardından Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Kılınç, “Şimdi Antep'e gidip ailemle hasret gidereceğim. 20 yıl önce çıktığımız Türkiye bugün çok değişmiş. Çözüm süreci umarım herkesi mutlu eder” dedi. “241 ay önce otobüs dondurucusunda terk ettiğim Ankara'ya sıcak bir yaz gününde dönüyorum. Her şey değişmiş. Uzunca bir algılama sürecine ihtiyacım olacak” diyen Buldan ise mahkeme sonrası ilk iş olarak Ankara'da tedavi gören ve 20 yıldır hiç göremediği eniştesini ziyaret etti.

Gelecek olanlar tutuklanmayacak

Sanık avukatları, sözde “Sürgündeki Kürt Parlamentosu” üyeleri hakkında mahkemenin daha önce verdiği “3 ay içinde dönüp savunmalarını yapmaları halinde tutuksuz yargılanacakları” şeklindeki kararının süresini uzatılmasını talep etti. Mahkeme de Zübeyir Aydar, Remzi Kartal gibi isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 21 kişi için verdiği kararın süresini 4 ay daha uzattı. Mahkeme 4 ay içinde Türkiye'ye dönüp ifade vermeleri halinde diğer sanıkların da bu dava kapsamında tutuklanamayacaklarına ilişkin güvence verdi. Mahkemenin daha önce verdiği güvence kapsamında aralarında Yaşar Kaya'nın da bulunduğu 8 kişi gelip ifade verdikten sonra serbest kalmıştı. 61 Hükümet döneminde başlatılan ve birçok sabotaja rağmen kararlılıkla devam ettirilen çözüm süreci, Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan 62 hükümetin de en önemli gündem maddesini oluşturuyor.

10 PKK'lı 4 çocukla teslim oldu

PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarından kaçan 10 PKK'lı yanlarında 4 çocukla birlikte Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarında faaliyet gösterirken örgütten kaçan 10 PKK'lı yanlarında 4 çocukla birlikte Şırnak'ın Silopi İlçesi'nden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'na gelerek Emniyet Amirliği'ne teslim oldu. Teslim olan PKK'lılarla ilgili soruşturma devam ederken, Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Irak Kuzeyinde faaliyet gösteren ve yaşları 15 ila 20 arasında olan bölücü terör örgütü mensubu 10 terörist, güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur” denildi.