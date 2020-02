Avrupa'da yaşayan Midyatlı Süryaniler, yıllar sonra ata toprağına geldi

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesinde yaşarken, 1970\'li yıllarda, çeşitli nedenlerden dolayı yurt dışına göç eden 30 Süryani, yaklaşık 40 yıl sonra adım attıkları ata toprağında, akrabaları ve köylüleri ile bir araya gelip hasret giderdi.

Midyat\'a bağlı Süryani Bethkustan köyünde yaşayan Favlus Aktaş, yaklaşık 40 yıl önce Almanya ve İsveç\'e göç eden ve burada yaşamlarını sürdüren Süryanilerin, anavatanlarına gelip akrabaları ile hasret gidermelerini, gençlerin birbirleriyle tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağladı. İş adamı Favlus Aktaş\'ın, merkezi Almanya\'nın Heilbronn kentinde bulunan Süryani Turabdin Kültür Derneği Başkanı Gebro Mirza ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Almanya ve İsveç\'te yaşayan 30 kişilik Süryani grubu, Midyat\'a geldi.

Yıllar önce büyüklerinin ayrıldığı Midyat\'ın Bethkustan ve İzbırak köylerine ilk kez ayak basan Süryani gençler, burada yaşayan akrabaları ile halı sahada dostluk ve kaynaşma maçı yaptı. Özel bir tesisteki maçta Midyatlı Süryani gençler ile yurt dışından gelen Süryani gençler karşı karşıya geldi. Oldukça keyifli ve eğlenceli geçen maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından her iki takımın oyuncuları saha içinde birbirlerine sarılıp, kutladı.

Almanya\'da faaliyet gösteren Süryani Turabdin Kültür Derneği Başkanı Gebro Mirza, ilk kez ata toprağına gelen gençlerin çok mutlu olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Almanya\'dan geldik. Bizim gençlerimiz ile burada doğan gençlerin birbirlerini tanımaları için bu dostluk maçını düzenledik. Bazı gençlerimizden yaşları 36 olanlar, daha burayı görmemişler. Bazıları 20 yıldır, 25 yıl olanlar var ve daha burayı görmemişler. İlk kez buraya geliyorlar, memlekete gelmekten dolayı çok mutlu oldular. İlk kez gelen gençlerimiz bu organizasyondan çok mutlu oldular. Ben de 23 yıl aradan sonra geldim. İnsan, yerini, toprağını görmediğinde sanki ateş var insanın yüreğinde. Ama buraya geldiğinde kültürünü, akrabalarını, köylülerini gördüğünde memleket sevgisi artıyor. Çok mutlu olduk, hepsi hoş gelmişler. Sadece bir defaya mahsus değil, devamlı bunun olmasını istiyoruz. Her sene bu şekilde bir grubun, başka derneklerin, köylülerin de gelmesini istiyoruz. Buradan onlara çağrımız; yerinizi unutmayın, her sene gelin, bu turları düzenleyin, gençleri dolaştırın. Babalarını dedelerinin doğduğu yerleri unutmasınlar. Avrupa\'da yaşayan Süryanilerden isteğimiz anavatanlarını, yerlerini unutmasınlar.\"



