Avrupa'da, Türkiye'nin turizm alternatifi yok

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği\'nin (AKTOB) 27-28 Kasım tarihlerinde düzenlenen 8\'inci Resort Turizm Kongresi\'nin sonuç raporunda, Avrupa\'da Türkiye\'nin yerine geçebilecek alternatif bir destinasyon bulunmadığı belirtildi.

AKTOB\'un hazırladığı raporda, sorunlara rağmen, turizmde Türkiye\'nin geleceğinin parlak olduğu vurgulandı. Raporda, seyahat endüstrisinin; dünya gayrisafi hasılasının yüzde 10\'u, dünya ihracatının yüzde 7\'si, hizmet sektörü ihracatının yüzde 30\'unu oluşturduğuna dikkat çekildi. Dünyada turizm ziyaretçi sayısı yüzde 7 büyürken, Türkiye\'de yüzde 23 büyüdüğüne işaret edilen raporda, “Bu özelliği ile Türkiye Akdeniz bölgesinin lokomotifi olurken, dünya turizminin büyümesine de katkı sağlıyor. Almanya, Rusya gibi güçlü kaynak pazarları koruyup, üçüncü kaynak pazarı yaratmalı, en az beş kaynak pazar oluşturulmalı\" denildi.

TURİZMDE ENDÜSTRİ 4.0 VURGUSU

Pazarı çeşitlendirmenin de yeterli olmadığı belirtilen raporda, “Turizmi 12 aya yaymak gerekir. Bunun için de ürün çeşitlendirmesi hızlandırılmalı. Endüstri 4.0., yapay zeka, büyük bulut, artırılmış gerçeklik, bulut bilişim, otonom robotlar, nesnelerin internetinin konuşulduğu günümüzde, turizmin bu gelişmelere hızla adapte olma gücü ve şansı var. İş süreç ve biçimlerinin yeniden yorumlandığı dönemde, seyahat endüstrisi de dijitalleşen yeni turist profiline hazır olmalı\" denildi.

TÜRKİYE\'NİN ALTERNATİFİ YOK

Raporda, Avrupa\'da Türkiye\'nin yerine geçebilecek alternatif destinasyon bulunmadığı da vurgulandı. Avrupa ülkelerinden Almanya ve İngiltere\'de bazı tur operatörlerinin Türkiye sayesinde büyüdüğü belirtilerek, “Türkiye\'de bazı pazarlar da bu tur operatörleri ile büyüdü. İş süreç ve biçimlerinin yeniden yorumlandığı dönemde, seyahat endüstrisi de dijitalleşen yeni turist profiline hazır olmalı. Akıllı şehir, akıllı turizm ve akıllı seyahat dönemine girildiği günümüzde sektör her yönüyle dijital çağa ayak uydurmalıdır\" ifadeleri yer aldı.

POLONYA AYRI BAŞLIK OLDU

2018\'de yüzde 127 turist artışı sağlanan Polonya pazarı ise ayrı bir başlık oldu. Polonya\'nın, 2017 ve 2018 yıllarında en yüksek artış oranları gösteren Avrupa ülkesi olduğuna işaret edilen raporda, 40 milyona yakın nüfusu ve büyüyen ekonomik gücüyle Türk turizmi için gelişmekte olan önemli hedef pazar olduğu belirtildi. Polonya pazarında, refah artışıyla birlikte tatil alışkanlıklarında da önemli gelişmeler gözlendiği, 2017 ve 2018\'deki büyümenin önümüzdeki yıllarda da Türkiye turizmi için büyük bir potansiyel oluşturduğu kaydedildi.



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