Avrupa’da Türk siyasilerin etkinliklerine iptal

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebutalib Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cumartesi günü kente yapacağı ziyaret öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ebutalib, Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında anayasa değişikliği referandumu için kampanyası yapmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Ahmed Ebutalib "Diplomatik dokunulmazlığı ve her şeyi var, yani kendisine saygıyla yaklaşacağız ama kamusal alanlarda bazı şeylerin olmaması için de başka araçlarımız var” diye konuştu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte geçen hafta Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda'nın diğer ülkelerin seçim kampanyası yürütebileceği bir yer olmadığını belirtmişti. Başbakan Rutte Türk hükümet üyelerinin Hollanda'da referandum etkinliklerine katılmasını "istemediklerini” ifade etmişti.

Batı Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu WDR, Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Cumartesi günü Essen kentinde yapmayı planladığı etkinliğin de iptal edildiğini bildirdi. Essen Belediyesi'nden yapılan açıklamada belediye binada bir etkinliğin hukuken ancak pazar ve tatil günlerinde yapılabileceğini organizatörlere ilettiği belirtildi. Organizatörler bunun üzerine cumartesi günü için planladıkları etkinliği iptal etme kararı aldı.

İsviçre ve Avusturya'da iptaller

Öte yandan İsviçre'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım'ın Avusturya'da da Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın referandum etkinlikleri iptal edildi.

Hurşit Yıldırım’ın referandum etkinliğinin önce cuma akşamı Zürih’te yapılması planlanmıştı. Aile toplantısı olarak tebliğ edilen etkinliğe güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Bunun üzerine Aargau Kantonu'ndaki Spreitenbach'a alınan etkinlik yine güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın ise Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Hörbranz'da bir konuşma yapması planlanıyordu. Avusturya Polisi'nin açıklamasına göre etkinliğin izni kitap tanıtımı yapmak üzere alındı ve Taner Yıldız'ın anayasa değişikliği referandumuyla ilgili bir konuşma yapacağı son anda polise bildirildi. Etkinliğe saatler kala kamu güvenliği için gerekli tedbirlerin alınamayacağından hareketle yetkililer etkinliği iptal etti. Etkinliğe 400 kişinin katılması bekleniyordu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz daha önce Türkiye hükümetine Türk iç politikasını Avusturya'ya taşımama çağrısı yapmıştı. Kurz bunun Avusturya'da uyuma zarar verdiğini söylemişti.

AKP Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın'ın cumartesi akşamı Linz kentinde bir konuşma yapması planlanıyor. Etkinliğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bilinmiyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA, Reuters / EC, GA