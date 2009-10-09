Avrupa'da Türk gazetecileri örgütleniyor

ATGB üyelerinden Ayça Tolun

ATGB üyelerinden Hüseyin Şenol

ATGB’nin çalışmaları ve atılımlarını koordine etmek, yönlendirmek ve yürütmekle görevli Yönetim Kurulu’nun bu hizmeti yerine getirebilmek için öncelikle danışıp, destek alacağı Danışma Kurulu, Ayça Tolun (Köln), Şinasi Dikmen (Frankfurt), Uğur Hüküm (Paris), Mustafa Kemal Erdemol (Londra) ve Hüseyin Şenol’dan (Ulm) oluşuyor.Yılda en az bir kez toplanacak olan ATGB Danışma Kurulu, gerek gördüğünde kendisine başvuruda bulunulmasını beklemeden, ATGB'ye yön verecek kararlar alabilecek, tavsiyeler de bulunabilecek.ATGB Başkanı Gürsel Köksal, yeni oluşumla ilgili olarak, “Avrupa’daki Türk gazeteciliğinin örgütlenmesinde bir eşiği daha atladık. ATGB’nin en yüksek karar organı olan Genel Kurul’un görevlendirdiği Yönetim Kurulu, çalışmalarını yakından bildiğimiz, ürünleri ve deneyimleriyle Avrupa’daki gazeteciler örgütlenmesinin ilerlemesine büyük katkılarda bulunacak Ayça Tolun, Şinasi Dikmen, Uğur Hüküm, Mustafa Kemal Erdemol ve Hüseyin Şenol’u Danışma Kurulu’nda görev almaya davet etti. Onlar da bu çağrımızı kabul ederek bizleri onurlandırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. ATGB Yönetim Kurulu, üye sayısı giderek artan ve yaygınlaşan örgütlenmenin bir yandankurumsallaşarak gelişmesi, diğer yandan da etkin çalışmalar yürütebilmesi için yükümlü olduğu görevlerini yürütürken, artık eskisinden daha güçlü olacak. Bir kısmı kuruluşundan bu yana ATGB içinde aktif olarak yer alan dostlarımızdan oluşan Danışma Kurulu’nun katkılarının bizleri daha ileri taşıyacağını biliyoruz. Bu vesileyle Avrupa'daki tüm medya çalışanlarını ilkeli ve standartları giderek yükselen gazeteciler örgütlenmesi hedefini desteklemek üzere ATGB'ye katılmaya davet ediyoruz” dedi.