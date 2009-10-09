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Yaşam

Avrupa'da Türk gazetecileri örgütleniyor

Avrupa’daki Türk gazeteciler, ATGB'nin kurumsallaşması adına yeni bir adım daha attı.

09 Ekim 2009 03:00

Avrupa’daki gazeteciler örgütlülüğünün kurumsallaşması adına yeni bir adım daha atıldı. Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Yönetim Kurulu’nun basın, yayın ve kültür dünyasından davet ettiği 5 saygın isimden oluşan ATGB Danışma Kurulu önümüzdeki günlerde görevine başlıyor.
 
ATGB’nin çalışmaları ve atılımlarını koordine etmek, yönlendirmek ve yürütmekle görevli Yönetim Kurulu’nun bu hizmeti yerine getirebilmek için öncelikle danışıp, destek alacağı Danışma Kurulu, Ayça Tolun (Köln), Şinasi Dikmen (Frankfurt), Uğur Hüküm (Paris), Mustafa Kemal Erdemol (Londra) ve Hüseyin Şenol’dan (Ulm) oluşuyor.

Yılda en az bir kez toplanacak olan ATGB Danışma Kurulu, gerek gördüğünde kendisine başvuruda bulunulmasını beklemeden, ATGB'ye yön verecek kararlar alabilecek, tavsiyeler de bulunabilecek.

    ATGB üyelerinden Ayça Tolun

ATGB Başkanı Gürsel Köksal, yeni oluşumla ilgili olarak, “Avrupa’daki Türk gazeteciliğinin örgütlenmesinde bir eşiği daha atladık. ATGB’nin en yüksek karar organı olan Genel Kurul’un görevlendirdiği Yönetim Kurulu, çalışmalarını yakından bildiğimiz, ürünleri ve deneyimleriyle Avrupa’daki gazeteciler örgütlenmesinin ilerlemesine büyük katkılarda bulunacak Ayça Tolun, Şinasi Dikmen, Uğur Hüküm, Mustafa Kemal Erdemol ve Hüseyin Şenol’u Danışma Kurulu’nda görev almaya davet etti. Onlar da bu çağrımızı kabul ederek bizleri onurlandırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. ATGB Yönetim Kurulu, üye sayısı giderek artan ve yaygınlaşan örgütlenmenin bir yandan

  ATGB üyelerinden Hüseyin Şenol 

kurumsallaşarak gelişmesi, diğer yandan da etkin çalışmalar yürütebilmesi için yükümlü olduğu görevlerini yürütürken, artık eskisinden daha güçlü olacak. Bir kısmı kuruluşundan bu yana ATGB içinde aktif olarak yer alan dostlarımızdan oluşan Danışma Kurulu’nun katkılarının bizleri daha ileri taşıyacağını biliyoruz. Bu vesileyle Avrupa'daki tüm medya çalışanlarını ilkeli ve standartları giderek yükselen gazeteciler örgütlenmesi hedefini desteklemek üzere ATGB'ye katılmaya davet ediyoruz” dedi.

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