Avrupa'da cep telefonlarında tek tarife dönemi

Avrupa Parlamentosu cep telefonu kullanıcılarına yönelik çok önemli bir karar aldı. Yeni düzenlemeye göre bir AB ülkesindeki cep telefonu kullanıcısı Avrupa Birliği'ne üye diğer ülkelerde de kendi ülkesindeki tarifeyi ödeyecek.

Yeni düzenlemeye göre bir AB ülkesindeki cep telefonu kullanıcısının başka bir AB ülkesi seyahetinde ödediği görüşme ve internet ücreti kendi ülkesindekiyle aynı olacak.

Değişikliğin gelecek yıl 15 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak düzenlemenin yaşama geçmesi için AB ülkelerinin onayı gerekiyor.

Avrupa Komisyonu'nun bir araştırması, Avrupalıların yüzde 94'ünün yüksek maliyetler nedeniyle ülke dışındaki internet kullanımlarını sınırlandırdığını ortaya koydu.