Avrupa'da soğuk hava etkili oluyor

T24 - Avrupa'da kar yağışı ve buzlanma, ulaşımı felç etti. İngiltere'nin büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı özellikle kara ve hava ulaşımında kaosa yol açtı. Yüzlerce uçak seferi iptal edildi. Macaristan'da ise 5 kişi donarak yaşamını yitirdi.



Yoğun kar yağışı Avrupa kıtası boyunca hava trafiğini, karayolu ve demiryolu ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğuklar ve kar yağışı başta İngiltere olmak üzere kıtada yaşamı felç etti.

Kuzey İrlanda son 25 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya. Kar kalınlığı bazı yerlerde 60 santimetreye kadar ulaştı.

Batı Britanya'nın büyük bölümüyle İskoçya'da da etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda kaos yaşandı.

Yüzlerce araç otoyollarda kaldı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Hava ulaşımı da aksadı.

Başkent Londra da beyaza büründü. Heathrow, Gatwick ve City havalimanlarında yüzlerce sefer iptal edildi.

Almanya'da da kötü hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor. Buzlanma can kayıplarıyla sonuçlanan trafik kazalarına yol açtı.

Demir ve havayolu ulaşımı da sekteye uğradı. Çok sayıda okul da tatil edildi.

İtalya'da ülkenin güney-kuzey yönlü ana otobanında yüzlerce araç yollarda kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle hızlı trenler Floransa'ya giremiyor ve bu kenti baypas ederek yollarına devam ediyor.

Aşırı soğuklar Macaristan'da ise can aldı 5 kişi donarak yaşamını yitirdi.

İsveç medyası, kış mevsiminin bu ilk aylarında bu denli şiddetli bir soğuğun 1800'lü yılların ortalarından beri ilk kez kaydedildiğini belirtiyor. Çok sayıda karayolu kazası haber verilirken, sadece başkent Stockholm'de 20 kaza oldu.



