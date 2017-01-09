Avrupa'da sert kış can alıyor

Avrupa kıtasında çetin kış koşulları 20'den fazla can aldı.

Polonya'da Pazar günü 10 kişinin donarak öldüğü bildiriliyor.

2'si Iraklı, 1'si Somalili olmak üzere 3 göçmenin cansız bedeni Türkiye-Bulgaristan sınırında bulundu.

İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna'dan da soğuk nedeniyle ölenlerin haberleri geldi.

Türkiye'nin yanı sıra Yunan Adaları da karla kaplandı.

Sırbistan'da Tuna Nehri'nin üzerindeki tüm ulaşım seferleri iptal.

Rusya'nın bazı bölgelerinde sıcaklık - 40 derecenin altına düştü.

Genelde daha ılık olan Yunanistan'ın kuzeyi - 15 dereceyi gördü. Geçen hafta bu bölgede bir Afgan göçmen hayatını kaybetti ve yollar kapandı.

Atina'da sıcaklık hafta sonu 0 derecenin altına indi ve pek çok ada karla kaplandı.

Yunan adaları binlerce mülteciye ev sahipliği yapıyor ve pek çoğu geçici evlere ve ısıtılmış çadırlara yönlendiriliyor.

İtalya'da evsizlerin barınakları gece ve gündüz açık kalıyor. Ülkede 7 kişinin soğuk havalar nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya, Bari ve Brindisi havalimanları hafta sonu kapalı kaldı. Roma'da da dondurucu soğuklar vardı.

Rusya'da 7 Ocak'ta Moskova son 120 yılın en soğuk Ortadoks Noel'ini yaşadı.

Onlarca uçuş ya iptal edildi ya da ertelendi.

Ülkenin birtakım bölgelerinde okullar Pazartesi günü kapalı kaldı, ancak yetkililer ilerleyen günlerde sıcaklıkların artacağını söylüyorlar.

Çek yetkililer Prag'ın bu kış şimdiye kadarki en soğuk gününü geçirdiğini, 2'si evsiz 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polonya'da 1 Kasım'dan beri soğuk havadan 65 kişi hayatını kaybetti.

Varşova ve Krakow'da yetkililer, soğuk havanın yol açtığı yoğun sis nedeniyle, vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlıyor.