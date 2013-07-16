Avrupa'da otomobil satışları yine düşüşte

Avrupa'da yeni otomobil satışları Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 düşüşle 1996'dan bu yana en kötü dönemini geçirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Haziran ayındaki 1,134 milyon yeni otomobil satıldı ve bu sonuçla yılın ilk yarısındaki toplam satış yüzde 6,6 düşüşle 6,205 milyonda kaldı.

Avrupa'nın büyük pazarlarından sadece İngiltere'de yeni otomobil satışlarında artış gözlendi.

İngiltere'deki satışlarda Haziran ayında yüzde 13,4, yılın ilk yarısında ise yüzde 10'luk artış yaşandı.

Euro Bölgesi'ndeki resesyon nedeniyle, Avrupa'da otomobil satışları iki senedir sürekli bir düşüş grafiği sergiliyor. Nisan ayında satışlarda hafif bir toparlanma görülse de satışlarda Mayıs ayında önemli bir düşüş yaşandı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan veriler, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeyi ve Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması'na taraf olan ülkeleri kapsıyor.

Otomobil satışları, bir yıl önceye kıyasla, Ocak-Haziran ayları arasında Almanya'da yüzde 8,1, Fransa'da yüzde 11,2, İspanya'da yüzde 4,9, İtalya'da ise yüzde 10,3 oranında düştü.

Yaşanan malî kriz nedeniyle artan işsizlik ve hükümetlerin uyguladığı kemer sıkma politikaları nedeniyle, otomobil satışları 2012 yılında son 17 yılın en düşük seviyesine indi.

Otomobil üreticileri satışları arttırmak için fiyatlarda indirime gitmiş, maliyetleri düşürmek için de üretimi azaltmıştı ancak yine de satışlardaki düşüş engellenemedi.

Fransa'da yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan ve bir fabrikasını kapatan Peugeot, son dönemde en büyük kayıp yaşayan büyük üreticilerden birisi oldu. Peugeot'nun satışları Haziran ayında yüzde 9,3 düştü.

Haziran ayı satış rakamlarına göre, Seat'ın satışlarında yüzde 12,2 ve Renault'nun sahibi olduğu Dacia'da ise yüzde 17 artış kaydedildi.

Lüks otomobil markalarından Mercedes'te yüzde 2,2'lik bir artış görülürken BMW yüzde 7,7, Audi ise yüzde 8,9 kayıp yaşadı.