Avrupa'da otomobil satışları Kasım'da yüzde 8.0 azaldı

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Avrupa\'da otomobil satışları, talebi aşağı çekmeye devam eden yeni emisyon testlerinin etkisiyle Kasım\'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.0 geriledi ve üst üste üçüncü kez düştü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği\'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği\'nde (EFTA) otomobil satışları geçen yıl Kasım ayındaki 1.218 milyon adet düzeyinden 1.121 milyon adete geriledi.

Araç satışları Ocak-Kasım\'da ise yüzde 0.8 artışla 14.160 milyon adete yükseldi. Satışlar büyük AB pazarlarından İspanya’da yüzde 8.0 ve Fransa’da yüzde 4.7 artarken, İtalya’da yüzde 3.5 ve Birleşik Krallık’ta yüzde 6.9 azaldı.