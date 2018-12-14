T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avrupa'da otomobil satışları Kasım'da yüzde 8.0 azaldı

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Avrupa'da otomobil satışları, talebi aşağı çekmeye devam eden yeni emisyon testlerinin etkisiyle Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8

14 Aralık 2018 17:52

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Avrupa\'da otomobil satışları, talebi aşağı çekmeye devam eden yeni emisyon testlerinin etkisiyle Kasım\'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.0 geriledi ve üst üste üçüncü kez düştü.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği\'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği\'nde (EFTA) otomobil satışları geçen yıl Kasım ayındaki 1.218 milyon adet düzeyinden 1.121 milyon adete geriledi.
Araç satışları Ocak-Kasım\'da ise yüzde 0.8 artışla 14.160 milyon adete yükseldi. Satışlar büyük AB pazarlarından İspanya’da yüzde 8.0 ve Fransa’da yüzde 4.7 artarken, İtalya’da yüzde 3.5 ve Birleşik Krallık’ta yüzde 6.9 azaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHAAvrupaAvrupa OtomobilBirliği ACEAAvrupa BirliğiAvrupa Serbest Ticaret Birliği EFTAKasımAraçOcakKasımSatışlarABFransadaBirleşik Krallıkta
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24