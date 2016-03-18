Avrupa'da leylekler göçü bıraktı, çöp yiyor

Avrupa'da leylekler artık kış gelince güneye göçmek yerine çöplük alanlarda besleniyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İngiltere merkezli East Anglia Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, 1980’lerin sonlarından itibaren Avrupa’dan Afrika’ya göçen kuşların sayılarının giderek azaldığı tespit edildi. Binlerce göçmen kuş Afrika’ya uçmak yerine İspanya ve Portekiz’de çöplük alanlardaki bol miktarda abur cubur artıklarından beslenerek soğuk mevsimi atlatıyor. Ancak leylek nüfusunun yeni mekânını tehdit eden önemli bir gelişme yolda. Avrupa Birliği’nin yeni çıkardığı Atık Alan Yönetmelikleri Kanunu’na göre Portekiz’deki çöplük alanların neredeyse tamamının yerine atık tesisleri inşa edilecek. Uzmanlar, bu gelişme sonucunda yeniden göç etmek zorunda kalacak kuşların birçoğunun değişime uyum sağlayamayarak telef olacağını tahmin ediyor. Leylekler, insanların doğaya etkisi ve küresel ısınma nedenleriyle alışkanlıklarını değiştiren hayvan türlerinden sadece biri.