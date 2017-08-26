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Spor

Avrupa'da Konak Beledilyespor fırtınası

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te devam eden UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ev sahibi Martve'yi 5-0, Slovenya'nın Partizan Bardej takımını da 5-1 mağlup ederek ikide iki yapan Konak Belediyespor, Avrupa'da fırtına g

26 Ağustos 2017 15:10

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- GÜRCİSTAN\'ın başkenti Tiflis\'te devam eden UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ev sahibi Martve\'yi 5-0, Slovenya\'nın Partizan Bardej takımını da 5-1 mağlup ederek ikide iki yapan Konak Belediyespor, Avrupa\'da fırtına gibi esiyor.
İki maçta 10 gol atıp gruptan çıkma adına büyük avantaj yakalayan mavi beyazlılar, 28 Ağustos Pazartesi günü Litvanya temsilcisi Gintra ile oynayacağı son müsabakaya odaklandı.
Rakibini yendiği takdirde 4 yıl sonra bir kez daha gruptan çıkmayı başaracak Konak Belediyespor, aksi bir sonuçta 10 grubun en iyi ikincisi olup, son 32 turuna yükselmenin hesabını yapacak.
Teknik Direktör Ali Alanç, Martve ve Partizan önünde kendilerine yakışır bir oyun sergilediklerini belirterek, \"Litvanya şampiyonu Gintra diğer rakiplere göre daha güçlü. Bizden 1 gol averajıyla önde. Ancak bizden iyi takım değiller. İstediğimiz sonucu alıp ülkemize gurur yaşatmak istiyoruz\" dedi.
Beraberlik ve mağlubiyet halinde en iyi ikinci olup gruptan çıkabileceklerini de anlatan deneyimli teknik adam, \"Biz bu hesapları yapmadan, kendi kaderimizi kendimiz tayin edeceğiz. Şu an tüm ipler bizim elimizde. Gintra ile oynayacağımız finali geçeceğiz. Kızlarımız ellerinden gelen tüm gayreti gösterecek. 5 senedir Şampiyonlar Ligi\'nde yer alıyoruz. Bu sezon gidebildiğimiz en iyi yere gideceğiz\" diye konuştu.
Futbolseverlerin karşılaşmaları izleyemediğinden yakınan Ali Alanç, \"Biz İzmir\'i ve ülkemizi temsil ediyoruz. Burası Şampiyonlar Ligi ama yayın yok. Amatör takımların dahi maçları ekranlara canlı gelirken, bu büyük organizasyonun izlenememesi çok üzücü\" ifadelerini kullandı. Öte yandan İzmir ekibinin Ataşehir Belediyespor\'dan transfer ettiği Kader Hançar, Şampiyonlar Ligi\'nde şov yaptı. Martve ve Pantizan maçlarında hat-trick yapan 18 yaşındaki golcü takımına çok büyük katkı sağladı. 

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