Avrupa'da kokain kullanımında artış

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) raporuna göre, Latin Amerika'da artan kokain üretiminin etkileri Avrupa'da da hissediliyor. EMCDDA yöneticisi Alexis Goosdeel, kokain fiyatlarının sabit kaldığını, diğer yandan Avrupa piyasasında bu uyuşturucunun geçen on yıl içindeki en saf haline ulaştığını söyledi.

Kokain, büyük ölçüde İber Yarımadası üzerinden Avrupa'ya geliyordu. Ancak Brüksel'de açıklanan EMCDDA'nın raporuna göre maddenin kıtaya ithalatında konteyner limanlarının giderek daha fazla tercih edilmesi rota değişikliğine neden oldu. Bu rota değişikliğine bağlı olarak 2016 yılında Belçika'nın en fazla kokainin ele geçirildiği ülke olan İspanya'yı geride bıraktığı görüldü.

EMCDDA, geçen yıl 28 AB ülkesine ek olarak Norveç ve Türkiye'de 15-34 yaş aralığındaki yaklaşık 2,3 milyon kişinin kokain kullandığını tahmin ediyor.

Rapora göre artan kokain kullanımına işaret eden bir diğer etken de incelenen atık sularda bulunan kokain kalıntıları. Atık suların analiz edildiği 31 Avrupa şehrinde en fazla kalıntıya Belçika, İspanya, Hollanda ve İngiltere'de rastlandı. Almanya'daki şehirler arasında ise Berlin'de yüksek miktarda sentetik bir uyuşturucu olan ekstazi (MDMA) kalıntıları bulundu.

Sentetik uyuşturucu kullanımı arttı

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, küreselleşmenin etkilerinin uyuşturucu pazarında da belirgin bir biçimde hissedildiğine dikkat çekti. Avramopoulos, Latin Amerika ve Asya'dan artan uyuşturucu ithalatının yanı sıra Avrupa'da da özellikle sentetik uyuşturucu üretiminde artış görüldüğünü söyledi.

EMCDDA'nın raporunda da özellikle sentetik uyuşturucularda Avrupa'nın önemli bir ihracatçı haline geldiği kaydedildi.

Britanya'da eroine bağlı ölümler arttı

Raporda, eroin tüketiminde ise önemli bir değişiklik olmadığı belirtildi. Ne var ki, güncel veriler Avrupa'da özellikle Britanya'da eroine bağlı ölümlerin sayısında artış olduğunu ortaya koyuyor. Bu uyuşturucunun kullanımına bağlı en fazla ölümün görüldüğü ülke ise 15-64 yaş aralığında her bir milyonda 132 ölümle Estonya oldu.

Avrupa'da en fazla tüketilen uyuşturucunun ise 15-34 aralığındaki 17,2 milyon kişinin kullandığı esrar olduğu belirtildi.

Goosdeel, esrarın yasallaştırılması konusunda dünyanın birçok yerinde çeşitli düzenlemelere gidildiğine dikkat çekti. Halihazırda ABD'de esrar üretimine dayalı bir endüstri oluşmakta iken, Kanada'da da esrarın yasallaştırılması bekleniyor. Goosdeel, Meksika ve Kolombiya'nın da benzer bir girişimde bulunabileceğini söylüyor. EMCCDDA yöneticisi, bu yasallaştırmaların Avrupa için sonuçlarını öngörmenin ise henüz mümkün olmadığını belirtiyor.

AFP/SÖ,GY

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