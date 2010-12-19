-AVRUPA'DA KIŞ MAÇ ERTELETTİ AMSTERDAM (A.A) - 19.12.2010 - Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Ajax-Feyenoord maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Hollanda Futbol Federasyonu, yoğun kar yağışının trafiği felç etmesi üzerine Ajax ve Feyenoord arasında yapılacak maçı tehir etti. Maç, 19 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Bu arada, bugünkü VVV-Venlo-Utrecht maçı da saha zeminin elverişsiz olması nedeniyle ertelendi. Twente-Heracles Almelo maçı da cuma günü hava şartları nedeniyle tehir edilmişti.