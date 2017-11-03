Avrupa’da Karnaval Heyecanı Başlıyor

Levent Gündüz/ Almanya, 3 Kasım (DHA) - Her yıl gerçekleşen geleneksel karnaval eğlenceleri önümüzdeki hafta Avrupa’nın sonu çoğu kentinde başlıyor.

Karnaval eğlencelerin ilk durağı üç 11 rakamın yan, yana geldiği 11.11. 2017 saat 11:11\'de Almanya’da Cumartesi günü sembolik olarak başlıyor. Karnaval şenliklerinin en hızlı dönemi Almanya’da şubat ayında çoğu kentte resmi geçit törenleriyle kutlanacak. Almanya’da beşinci mevsim olarak bilinen karnaval eğlencelerin en yoğun kutlandığı kentlerin başında Köln ve Düsseldorf kentleri geliyor. Çoğu kentte eş zamanlı olarak 12 Şubat Pazartesi günü Gül Pazartesi (Rosenmontag) isminde yapılan geçit törenlerinde karnaval eğlenceleri doruğa çıkıyor. Almanya’da karnaval şenlikleri 14 Şubat Çarşamba akşamı saat 23.11’de sona eriyor. Komşu ülke Fransa’nın doğusunda karnaval eğlenceleri Ocak ayında başlıyor. Değişik kent ve kasabalarda kutlanan karnaval eğlenceleri Fransa’da 1 Nisan tarihine kadar sürüyor. İsviçre’de ise karnaval şenlikleri Ocak ayında başlayıp Şubat ayının sonuna kadar devam ediyor. İtalya’da tarihi Venedik Karnavalı 3 Şubat 2018 Cumartesi günü Markus Meydanı\'nda başlıyor. Venedik Karnavalı 13 Şubat Salı günü sona eriyor. Avrupa’da karnaval eğlenceleri için son provalar, son rötuşlar tamamlanıyor. Eğlencelerde güvenlik önlemlerinin had safhada olması ve trafik denetimlerin yoğun olması bekleniyor.

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