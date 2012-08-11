Avrupa'da kadınların yüzde 62'si, Türkiye'de ise yüzde 29'u çalışıyor

- Hülya Karabağlı

ANKARA

Eurostat’ın verilerine göre Türkiye’deki 20-64 yaş grubundaki her 100 kadından ancak 29,7’si işgücüne katılıyor. AB ülkelerinde ise bu oran yüzde 62,3’e kadar yükseliyor. Kadınların işgücüne katılımında Türkiye, bütün AB ülkelerinden geride kalıyor. Ortalaması yüzde 62 olmasına rağmen birçok AB ülkesinde çalışabilecek yaştaki kadınların yüzde 70’inden fazlası işgücü içerisinde yer alıyor.

Türkiye’deki işgücüne ve istihdama katılım oranlarının düşük kalmasında kadınların eve kapanması rol oynuyor.

15 yaş ve üstü kadınlardan sadece 8 milyonu

TÜİK’in belirlemelerine göre Nisan 2012 itibariyle (Mart-Nisan-Mayıs ortalaması) 27 milyon 671 bin olan Türkiye’deki 15 ve daha yukarı yaştaki kadınların ancak 8 milyon 93 bini işgücüne katılıyor. Bunların da ancak 7 milyon 300 bini bir işte çalışırken, 793 bini ise iş arıyor.

Oran: 17 milyon kadın iş gücünde olabilirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın çalışmasına göre, Türkiye’de de kadınlar AB ülkeleri düzeyinde işgücüne katılsaydı, Türkiye yüzde 28’e varan işsizlik oranlarıyla Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerle yarışacaktı.

Eğer kadınların işgücüne katılım oranı AB ortalaması düzeyinde gerçekleşseydi, Türkiye’deki kadın iş gücü 17 milyon kişi civarında seyredecekti. Diğer bir ifadeyle 9 milyondan fazla kadın daha işgücüne katılacak, ekonomiye katkı vermek için iş talep edecekti.

Türkiye ekonomisinin bu günkü haliyle ancak 7,3 milyon kadına istihdam sağlayabildiği dikkate alındığında İspanya örneğine göre 8,1 milyon, Yunanistan örneğine göre de 6,1 milyon kadın fazladan iş talep edecekti.

İşsiz sayısı 2.4 milyon