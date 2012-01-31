-Avrupa'da işsizlik çift hane BRÜKSEL (A.A) - 31.01.2012 - Geçen yıl sonunda işsizlik oranları Avro Bölgesi'nde yüzde 10,4 ve AB'de yüzde 9,9'a çıktı. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre bir önceki yıl işsizlik oranları Avro Bölgesi'nde yüzde 10 ve AB'de yüzde 9,5 seviyesindeydi. Eurostat, Aralık 2011 itibariyle 16,5 milyonu Avro Bölgesi'nde olmak üzere AB'de toplam 23 milyon 816 bin işsiz bulunduğunu bildirdi. İşsizlerin sayısı son 1 yılda Avro Bölgesi'nde 751 bin ve AB'de 923 bin arttı. Geçen yıl AB'de işsizlik rekorunu yüzde 22,9'la İspanya kırarken bunu yüzde 19,2'yle Yunanistan (Ekim 2011 itibariyle) ve yüzde 15,3'le Litvanya (Eylül 2011 itibariyle) izledi. AB'de en düşük işsizlik oranları ise yüzde 4,1'le Avusturya, yüzde 4,9'la Hollanda, yüzde 5,2'yle Lüksemburg ve yüzde 5,5'le Almanya'da kaydedildi. İşsizlik oranları Malta'da yüzde 6,5, Çek Cumhuriyeti'nde yüzde 6,8, Romanya'da yüzde 7, Belçika'da yüzde 7,2, İsveç'te yüzde 7,5, Finlandiya'da yüzde 7,6, Danimarka'da yüzde 7,8, Slovenya'da yüzde 8,2, İngiltere'de yüzde 8,4 (Ekim 2011 itibariyle), İtalya'da yüzde 8,9, Kıbrıs Rum kesiminde yüzde 9,3, Fransa ve Polonya'da yüzde 9,9, Macaristan'da yüzde 10,9, Bulgaristan'da yüzde 11,2, Estonya'da yüzde 11,3 (Eylül 2011 itibariyle), Slovakya'da yüzde 13,4, Portekiz'de yüzde 13,6, İrlanda'da yüzde 14,5 ve Letonya'da yüzde 14,8 (Eylül 2011 itibariyle) oldu. AB liderlerinin dünkü zirvesinde gençler arasında işsizlik oranının en yüksek olduğu üye ülkelerde AB fonlarının gençlerin eğitimi ve istihdamı için yönlendirilmesi kararı alınmıştı. AB'de Aralık 2011 itibariyle 25 yaş altı işsizlik oranı yüzde 22,1 düzeyinde bulunuyor. 27 üyeli AB'de 5,5 milyon genç işsizin bulunduğu hesaplanıyor. AB üyeleri arasında genç işsizlik oranlarında İspanya yüzde 48,7, Yunanistan yüzde 47,2 ve Slovakya yüzde 35,6'yle başı çekiyor.