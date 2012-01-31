T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avrupa'da işsizlik çift hane BRÜKSEL (A.A)

31 Ocak 2012 15:35

-Avrupa'da işsizlik çift hane BRÜKSEL (A.A) - 31.01.2012 - Geçen yıl sonunda işsizlik oranları Avro Bölgesi'nde yüzde 10,4 ve AB'de yüzde 9,9'a çıktı. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre bir önceki yıl işsizlik oranları Avro Bölgesi'nde yüzde 10 ve AB'de yüzde 9,5 seviyesindeydi. Eurostat, Aralık 2011 itibariyle 16,5 milyonu Avro Bölgesi'nde olmak üzere AB'de toplam 23 milyon 816 bin işsiz bulunduğunu bildirdi. İşsizlerin sayısı son 1 yılda Avro Bölgesi'nde 751 bin ve AB'de 923 bin arttı. Geçen yıl AB'de işsizlik rekorunu yüzde 22,9'la İspanya kırarken bunu yüzde 19,2'yle Yunanistan (Ekim 2011 itibariyle) ve yüzde 15,3'le Litvanya (Eylül  2011 itibariyle) izledi. AB'de en düşük işsizlik oranları ise yüzde 4,1'le Avusturya, yüzde 4,9'la Hollanda, yüzde 5,2'yle Lüksemburg ve yüzde 5,5'le Almanya'da kaydedildi. İşsizlik oranları Malta'da yüzde 6,5, Çek Cumhuriyeti'nde yüzde 6,8, Romanya'da yüzde 7, Belçika'da yüzde 7,2, İsveç'te yüzde 7,5, Finlandiya'da yüzde 7,6, Danimarka'da yüzde 7,8, Slovenya'da yüzde 8,2, İngiltere'de yüzde 8,4 (Ekim 2011 itibariyle), İtalya'da yüzde 8,9, Kıbrıs Rum kesiminde yüzde 9,3, Fransa ve Polonya'da yüzde 9,9, Macaristan'da yüzde 10,9, Bulgaristan'da yüzde 11,2, Estonya'da yüzde 11,3 (Eylül 2011 itibariyle), Slovakya'da yüzde 13,4, Portekiz'de yüzde 13,6, İrlanda'da yüzde 14,5 ve Letonya'da yüzde 14,8 (Eylül 2011 itibariyle) oldu. AB liderlerinin dünkü zirvesinde gençler arasında işsizlik oranının en yüksek olduğu üye ülkelerde AB fonlarının gençlerin eğitimi ve istihdamı için yönlendirilmesi kararı alınmıştı. AB'de Aralık 2011 itibariyle 25 yaş altı işsizlik oranı yüzde 22,1 düzeyinde bulunuyor. 27 üyeli AB'de 5,5 milyon genç işsizin bulunduğu hesaplanıyor. AB üyeleri arasında genç işsizlik oranlarında İspanya yüzde 48,7, Yunanistan yüzde 47,2 ve Slovakya yüzde 35,6'yle başı çekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24