Avrupa'da işsiz gençler için girişim



Gençler arasındaki işsizlik rekoru İspanya'da. İspanya'yı Yunanistan ve Hırvatistan izliyor. Hırvatistan'daki her iki gençten biri iş bulamıyor. Almanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Andrea Nahles, Avrupalı gençleri çalışma imkanına kavuşturmak için hazırlanan programın ana unsurlarını geçen hafta Berlin'de açıkladı.

‘In Charge' adlı işsiz gençleri istihdam programına haziran ayında İspanya'nın Zaragoze kentinde start verilmişti. Program kapsamında 420 gence mesleğe hazırlık eğitimi verilmiş ve onlara iş başvurularında ve iş görüşmelerinde dikkat etmeleri gereken hususlar anlatılmıştı. İlk hazırlık çalışmasının İspanya'nın kuzeyindeki Zaragoza'da yapılmasının nedeni, programın hamiliğini, burada büyük bir fabrikası bulunan Alman Opel şirketinin üstlenmiş olması.

"En önemlisi uzmanlaşma"

Adam Opel Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Thomas Neumann, gençlerin seçtikleri meslek dalında uzmanlaşmalarının önemine dikkat çekerek “İş bulma ve çalışma imkanları az değil. Ama biz, mesleki yeterliliklerini ülkelerinde gösterebilmeleri için gençlerin kendi ülkelerinde eğitilmesini arzuluyoruz. Mesleki uzmanlaşma bence en önemli konudur” diye konuştu.

Opel Yönetim Kurulu Başkanı, gençleri eğitme seferberliğini, aralarında vakıf ve şirketlerin de bulunduğu 26 ortakla yürütüyor. Amaç, Güney Avrupalı gençlere çalışma perspektifi sunabilmek.

Teşvik programının ağırlık merkezini genç kalifiye elemanlara özel şirketlerde şans tanınması oluşturuyor. Stajla başlayan angajmanın sürekli çalışmaya dönüşmesi hedefleniyor. Karl-Thomas Neumann, yüksek okul mezunlarının bile meslek için yetersiz kalabildiklerini belirterek “Mühendislik ve işletmecilik gibi önem verdiğimiz birçok branş var. Ama mezunlar iş hayatına o kadar uzak ve teorik eğitim görmüş ki, çalıştırılmaları mümkün değil” dedi.

Yerinde teşvik

Genç istihdamı teşvik programına zaman içinde değişen şartlara göre ayar verilerek işletmelerin bu elemanlardan yararlanması sağlanacak. Şimdiye kadar vasıflı genç işsizler Almanya'ya çağrılıyordu. Artık yeni bir strateji izlenecek. Neumann, “Yetenekli gençleri Almanya'ya getirmemizin kalıcı bir yararı olmadı. Bu amaçla başlatılacak kitlesel uygulamaların işe yarayabileceğini sanmıyorum” diye konuştu.

Artık yerinde teşvike ağırlık verilecek. Almanya Çalışma Bakanlığı, AB tarafından uygulanan gençleri teşvik programının beklenen başarıyı göstermemesi üzerine devreye girdi. AB iki yıl önce gençler arasındaki işsizlikle mücadeleye 6 milyar euro ayırmış, ancak şimdiye kadar bu paranın sadece 900 milyon eurosu kullanılmıştı.

Özel fonlar finanse ediyor

Avrupalı gençler arasındaki işsizliği azaltmayı amaçlayan girişim tamamen özel fonlarla finanse ediliyor. Almanya Çalışma Bakanı Nahles, bürokratik prosedürün karmaşıklığı nedeniyle AB'den teşvik almalarının söz konusu olmadığını ve mesleğe hazırlık eğitimine ağustos ayında Portekiz'de devam edileceğini açıkladı.