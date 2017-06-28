Avrupa'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin Çarşamba günü Palma de Mallorca'da dört, İngiltere ve Almanya'da da birer kişi olmak üzere altı şüphelinin IŞİD bağlantısı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Üç ülkenin güvenlik güçlerinin koordineli operasyonunda yakalanan zanlıların bir IŞİD hücresinin elemanları olduğu ve yayınladıkları video görüntülerinde cihat çağrısı yaparak Avrupa'ya yönelik saldırıları destekledikleri belirtildi.

EUROPOL'ün uyarısı

Avrupa polis teşkilatı EUROPOL Başkanı iki gün önce, radikal İslamcıların Avrupa'da yeni terör saldırıları düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu. EUROPOL Başkanı Rob Wainwright, Alman gazetesi Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği demeçte Avrupa'da yeni terör saldırılarının düzenlenebileceğini belirterek "Terör tehlikesi son 20 yılın en üst seviyesinde" diyerek törörle mücadele önlemlerinin de bu doğrultuda sıkılaştırıldığını vurgulamıştı.

Wainwright, "Bu tehdidin arttığı yönünde sinyaller alıyoruz" dedi. Sadece geçen yıl 718 kişinin cihatçılarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığına işaret eden EUROPOL Başkanı "Bu çok yüksek bir rakam ve bu rakam İslamcı toplumun bazı kesimlerinin nasıl radikalleştiğini gösteriyor" dedi.

DW/dpa/MK/HS

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