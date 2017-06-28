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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

İspanya, Almanya ve İngiltere'de eş zamanlı olarak IŞİD'le bağlantılı olduğu tahmin edilen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Altı zanlının gözaltına alındığı belirtiliyor.

28 Haziran 2017 12:11

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin Çarşamba günü Palma de Mallorca'da dört, İngiltere ve Almanya'da da birer kişi olmak üzere altı şüphelinin IŞİD bağlantısı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Üç ülkenin güvenlik güçlerinin koordineli operasyonunda yakalanan zanlıların bir IŞİD hücresinin elemanları olduğu ve yayınladıkları video görüntülerinde cihat çağrısı yaparak Avrupa'ya yönelik saldırıları destekledikleri belirtildi.

EUROPOL'ün uyarısı

Avrupa polis teşkilatı EUROPOL Başkanı iki gün önce, radikal İslamcıların Avrupa'da yeni terör saldırıları düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu. EUROPOL Başkanı Rob Wainwright, Alman gazetesi Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği demeçte Avrupa'da yeni terör saldırılarının düzenlenebileceğini belirterek "Terör tehlikesi son 20 yılın en üst seviyesinde" diyerek törörle mücadele önlemlerinin de bu doğrultuda sıkılaştırıldığını vurgulamıştı.

Wainwright, "Bu tehdidin arttığı yönünde sinyaller alıyoruz" dedi. Sadece geçen yıl 718 kişinin cihatçılarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığına işaret eden EUROPOL Başkanı "Bu çok yüksek bir rakam ve bu rakam İslamcı toplumun bazı kesimlerinin nasıl radikalleştiğini gösteriyor" dedi.

DW/dpa/MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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