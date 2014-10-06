'Avrupa'da Hıristiyanlık bitti, kiliseler cami oluyor, İslam'dan nefretin en önemli nedeni bu!'

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "Avrupa'da Hıristiyanlığın bittiğini" öne sürerek, "Avrupa'da kiliseler kapanıyor ve ardarda cami oluyor. Avrupalıların İslâm'dan ürkmelerinin, giderek nefret etmelerinin en önemli nedenlerinden biri bu" dedi

İnsani Yardım Vakfı İHH'nın Vietnam'a düzenlediği geziye katılan Yusuf Kaplan, "Avrupa'da bile Hıristiyanlık neredeyse silinirken, bütün aleyhte propagandalara, İslamofobi heyulasına rağmen İslâm hızla yayılıyor" ifadelerini kullandı. Kaplan'a göre, Papa'nın Avrupa dışından seçilmesi üç kıtada Hıristiyanlığın önünü açmak için bir stratejiydi.

Kaplan'ın Yeni Şafak'ta "Vietnam'dan güzel haberler..." başlığıyla yayımlanan (6 Ekim 2014) yazısı şöyle:

İHH'dan 6 kişilik ekiple Vietnam'dayız.

Ekibimizde, İstanbul'dan iki güzel kardeş, işadamı arkadaşımız Ertuğrul Karakaya ve Osman Karakaya; genç ve heyecanlı Müslüman Yunus Tansarıkaya kardeşimiz; Yalova İHH'dan rehber öğretmeni arkadaşımız, yürek insanı, gönül dostu, yılmaz Müslüman Ramazan Yıkılmaz kardeşimiz ve bendeniz var.

İHH'nın en mâhir çalışanlarından Azerbaycan kökenli, dünyayı avucunun içi gibi bilen, entelektüel ilgileri, keskin gözlemleriyle dikkati çeken değerli dost Vakar Necmettin ise mihmandarlığımızı yapıyor. Vakar'ın yol arkadaşlığının kalitesi, Ramazan'da Patani'ye gittiğimizde test edilmişti. Bütün panik anlarını, esprili ve sükûnetle halleden; Rusça, Azerice, Arapça, İngilizce ve Türkçe'yi anadili gibi konuşan donanımlı bir İHH çalışanı Vakar.

İHH çalışanlarının neredeyse hepsi en az iki dil bilir. Bunu da hatırlatmakta yarar var.

Vietnam'ın öncü Müslümanları

Vietnam'ın başkenti Ho Şi Minh Havaalanı'nda bizi Vietnamlı kardeşimiz Ahmed Emin karşılıyor. Ahmed Emin, Medine'de okuyan ilk Vietnamlı. Genç, dinamik ve çalışkan biri. Vietnam'da Müslümanların eğitim, kimlik, kültür sorunlarıyla yakından ilgilenen bir diğer yol arkadaşı İhsan Abdurrahman ise el-Ezher'den mezun olan ilk Vietnamlı kardeşimiz.

Vietnamlı Müslümanların lideri ise Haj (Hacı) İdris İsmail, 70'ini devirmiş bir delikanlı! Tam bir lider. Zeki. Çalışkan ve öncü bir isim. Vietnam'da Müslümanlar adına yapılan her şey onun eseri.

Vietnam'ın nüfusu 90 milyon. Başkent Ho Şi Minh, Vietnam'ın İstanbul'u: Kültür, ticaret ve sanat merkezi. Vietnam'ın kalbi, her şeyi.

Vietnam'ın nüfusunun sadece binde biri Müslüman. Müslümanların toplam nüfusu 82 bin. Bunun onda biri Ho Şi Minh'te yaşıyor. Budist havzasının çeperinde yer alıyor Vietnam.

Hırıstiyanlık ürkütüyor, islâm gönendiriyor

Nüfusun kahir ekseriyeti Budist Vietnam'ın. Ama Hıristiyanlık hızla yayılıyor Kilisenin olağanüstü gayretleriyle. Kilise, özellikle de Katolik Kilisesi, üç kıtada büyük, agresif bir atağa geçmiş durumda: Latin Amerika, Afrika ve Asya'yı, Türkî cumhuriyetleri de hızla Hıristiyanlaştırma stratejisinin bir parçası olarak görüyor Vatikan.

Batı'da, özellikle de Avrupa'da Hıristiyanlık bitti. Anayurdunda Hıristiyanlığın yerinde yeller esiyor. Avrupa'da kiliseler kapanıyor ve ardarda cami oluyor. Avrupalıların İslâm'dan ürkmelerinin, giderek nefret etmelerinin en önemli nedenlerinden biri bu: Avrupa'da bile Hıristiyanlık neredeyse silinirken, bütün aleyhte propagandalara, İslamofobi heyulasına rağmen İslâm hızla yayılıyor.

Papa'yı boşuna Latin Amerika'dan seçmediler! Avrupa dışından birinin papa seçilmesi, stratejik bir karar/dı: Üç kıtada Hıristiyanlığın önünü açmak! Bu konuda oldukça da başarılı Vatikan'ın çalışmaları!

Hıristiyanlığın Vatikan'ın ve diğer kiliselerin agresif çabalarıyla yayılması, Çin'i de, bölge ülkelerini de rahatsız ediyor, ürkütüyor! Düşünsenize, Çin'in Hıristiyan nüfusu, 100 milyona dayanmış!

Bu nedenle, Vietnam gibi Uzak Asya ülkelerinde, özellikle de Müslümanların küçük azınlıklar hâlinde yaşadıkları yerlerde, hükümetler Müslümanlara sıcak yaklaşıyorlar genellikle.

Müslümanlara en sıcak yaklaşan, sorunlarıyla yakından ilgilenen ülkelerin başında Vietnam geliyor. Vietnam hükümeti, Müslümanları, dürüstlükleri, ahlâklı kişilikleri, uyuşturucudan, fuhuştan, alkolden uzak durmaları nedeniyle 'örnek insanlar' olarak görüyor ve Müslümanların önünü açıyor.

Vietnam Hükümeti: Müslümanlar, gurur kaynağımız

Başkent Ho Şi Minh'te İHH'nın yaptırdığı İstanbul İslâm Kültür Merkezi'nin açılışına katılan hükümet temsilcisi, Le Hong Phuc, kendisiyle yaptığımız görüşmede bu görüşleri hem teyit etti hem de 'Müslümanlar, barışçıl, temiz, sâkin ve güvenilir insanlar. Vietnam için gurur kaynağı' diyerek Müslümanlarla hükümet arasındaki ilişkilerin ne denli iyi olduğuna dikkat çekti.

İHH'nın yaptırdığı 5 katlı kültür merkezi, emek sarfedilerek yapılmış, gözdoldurucu bir merkez. Çeşitli düzeylerde eğitim verecek 'okulları', derslikleri, konferans salonu var.

İHH ekibi olarak sadece kültür merkezinin açılışını yapmadık. Aynı zamanda başkentin Müslümanlara ayırılan kurban kesim yerinde sabahtan akşama kadar kurbanlar kestik ve bu kurbanları yoksul insanlara dağıttık, buradaki partnerlerimizin yardımlarıyla.

Savaşlar ülkesinde huzur arayışı

Vietnam, 1972-73'teki büyük savaşla ve katliamla, ardından 1993'te, 2007'de patlak veren savaşlarla bir hayli yorgun düşmüş bir ülke. Ama son yıllarda hızla toparlanmış.

Başkent Ho Şi Minh, komünist dönemden kalan bir gelenek olarak geniş caddeleri ve dünyada en çok motosikletin trafiğe çıktığı şehir olmasıyla tanınıyor. Trafik pek yok.

Uzak asya, İslâm'a gebe

İnsanlar, çalışkan, sıcakkanlı. Ve insan ilişkileri çok iyi.

Bu nedenle Müslümanlara biraz da gıptayla bakıyorlar.

Yeri gelmişken önemli bir hatırlatmada bulunmak isterim: Japonya, Çin, Vietnam, Tayland gibi ülkeler, İslâm'ın hızla yayılabileceği bir manevî boşlukla maluller. Uzak Asya, İslâm'a gebe. Diyanet'e ve bütün cemaatlere duyurmuş olayım buradan.